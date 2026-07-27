Jubilarna deseta sjednica Županijske skupštine, glavno pitanje što s - otpadom!

Jubilarna deseta sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održava se danas, a unatoč 36 točaka dnevnog reda (ima ih nekoliko i sa slovnim oznakama, do ‘L’ pa i do ‘Ž’) većina se čini tehničke naravi. Osim točke Plana gospodarenja otpadom u županiji za razdoblje između 2024. i 2029. godine.

Osim što je zbrinjavanje otpadom općenito goruća tema, sasvim sigurno će kašnjenje s izgradnjom Centra u Lećevici, projekta pokrenutog prije točno 20 godina, izazvati žestoku raspravu. U tom kontekstu se pojavio i Miro Bulj, koji već dulje vremena nije županijski vijećnik (Mosta), pa je ispred vijećnice zapitao župana Blaženka Bobana (ali i Tomislava Šutu koji je nekoliko godina bio šef projekta Lećevice) – gdje je uporabna dozvola za RCČO Lećevica?

Aktivno sudjelovanje u toj točki najavili su i iz Centra, sa studijskog putovanja u Kinu vratio se Bojan Ivošević, reklo bi se udarna igla ove stranke… Pa se očekuje njegova uobičajena količina rasprave, makar ima i drugih zainteresiranih pa bi moglo biti zabavno, ako već i neće biti proračuna ili sličnih važnih točaka dnevnog reda. Uglavnom, krenula je rasprava aktualnim satom s 39 prisutnih vijećnika od 47, dakle kvorum je tu.