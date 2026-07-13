Josipi Pleslić ex Rimac završila u bolnici: Nije se pojavila na sudu, a još jedan optuženik priznao krivnju

Nakon što je u lipnju početak suđenja Josipi Pleslić (ex Rimac) odgođen zbog bolesti Branka Lapčića, ovaj put razlog odgode je bila bolest Josipe Pleslić, koja je večer prije rasprave hospitalizirana te nedolazak Dražena Prše, koji se nije ispričao, a njegova odvjetnica je kazala da ne zna što je s njim jer joj se nije javio, javlja Večernji list.

Osim toga, kao i na raspravi u lipnju, jedan od suoptuženika Josipe Pleslić se odlučio na nagodbu i priznanje krivnje. Ovaj put riječ je bila o Saši Dujmiću, bivšem članu uprave HEP-a, nadležnog za poslovanje HEP-ODES-a Prema optužnici, USKOK ga je teretio da je na traženje Josipe Pleslić zaposlio njezinu sestru Biserku Vujić u HEP-ODS-u.

Osim toga teretio se i da je nakon što se novinar Dražen Prša počeo raspitivati za to zapošljavanje, tražio od Josipe Pleslić da utječe na Pršu da tekst ne objavi. Za uzvrat je ona obećala Prši da će mu zaposliti sina u ispostavi HZZO-a u Otočcu. Nakon što je priznao to za što ga USKOK tereti, Dujmić je osuđen na 10 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, čime je ovaj postupak za njega okončan. On je tako postao 17-optuženik koji se odlučio na priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-om, pa je sada na optuženičkoj klupi, s Josipom Pleslić ostalo njih 10. Sljedeća rasprava zakazana je za 1. rujna, a na nju će Pršu dovesti policija. Što se tiče Josipe Pleslić, sud je provjerio navode njezina odvjetnika Ivana Gržića, da je večer prije rasprave hospitalizira zbog problema sa želucem, a prema podacima iz KBC Zagreb, u bolnici treba biti do kraja tjedna, piše Večernji list.

Optužnica protiv Josipe Pleslić i drugih je podignuta 2022., a osim ove, kolokvijalno nazvane "Sport i glazba", ima još dvije optužnice koje nisu pravomoćne.

Osim Josipe Pleslić, na optuženičkoj klupi su još ostali Josip Ravlić, Ružica Njavro, koja je u vrijeme inkriminirano optužnicom bila tajnica kabineta ministra u Ministarstvu poljoprivrede, Nikola Lapčić, Paško Dodić, poznati zlatar, Ivan Vukić, umirovljeni časnik HV-a, bivši zamjenik ministra branitelja, Ana-Mari Škoro, koja je bila referentica u Ministarstvu kulture, Nada Budimir, koja je bila viši upravni inspektor u Ministarstvu pravosuđa, Branko Lapčić i Dražen Prša.

Svi oni u problemu su se našli zbog sadržaja mobitela Josipe Pleslić, koji je već postao legendaran. U

njemu je nađeno 300.000 poruka i dokumenata, a sadržaj tog mobitela je transkribiran na gotovo tri milijuna stranica. USKOK tvrdi da je Josipa Pleslić, kao bivša HDZ-ova gradonačelnica Knina, njihova bivša saborska zastupnica i bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave, koristila svoj utjecaj kako bi "pomagala" svakome tko ju tražio. "Pomaganje" se odnosilo na rješavanje problema poduzetnika, ministara, državnih tajnika, načelnika..., ali i na nezakonita zapošljavanja i "pomoć" pri prolasku državnih ispita. Sadržaj njezina mobitela u pravne probleme je doveo više od 40 ljudi, među kojima je i nekolicina bivših ministara Andreja Plenkovića, a hoće li neki od njih sjesti i na klupu za svjedoke znat će se nakon što obrane i tužiteljstvo sudu predlože dokazne prijedloge. Za javnost će zasigurno najzanimljiviji biti tajno snimljeni razgovori i poruke koje je Josipa Pleslić izmjenjivala s mnogim ljudima. Sudovi su ranije cijeli sadržaj njezina mobitela prihvatili kao zakonit dokaz no tek se treba vidjeti hoće li se u sudnici prezentirati sve što je nađeno u mobitelu ili samo ono što se odnosi na ovaj postupak.