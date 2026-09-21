Josipa Rimac ide u zatvor! USKOK se neće žaliti na kaznu: "Riječ je o sporazumu"

Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je danas na godinu i osam mjeseci zatvora te sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura nakon što je sud prihvatio njezin sporazum s USKOK-om, javlja Index.

Presudom je obuhvaćena i bivša savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede Ružica Njavro. Ona je osuđena na godinu i šest mjeseci zatvora, od čega šest mjeseci mora provesti u zatvoru, dok je ostatak uvjetan. Mora platiti i 40.000 eura novčane kazne, a oduzima joj se 15.000 eura imovinske koristi.

"Sud je prihvatio izjavu o sporazumijevanju i donio presudu kojom je prvooptuženu Josipu Pleslić i Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih za kaznena djela za koja su optužene", rekao je nakon presude Vedran Libl, zamjenik ravnatelja USKOK-a.

Na pitanje hoće li se USKOK žaliti na visinu kazne, odgovorio je da neće.

"Ne, jer je ovdje riječ o sporazumu. Te kazne su predmet sporazuma", rekao je Libl, dodajući da u USKOK-u smatraju da su kazne u skladu sa sudskom praksom te da je riječ i o zatvorskim i o značajnim novčanim kaznama.

Dobila godinu i osam mjeseci zatvora, mora iza rešetaka

Pleslić je osuđena bezuvjetno na godinu i osam mjeseci zatvora. Od 130 tisuća eura novčane kazne 30 tisuća već je uplatila, 35 tisuća mora platiti u roku od 15 dana, a ostatak kroz godinu dana.

Budući da je nakon uhićenja 2020. u istražnom zatvoru provela 124 dana, to vrijeme uračunava joj se u kaznu. To znači da joj od izrečenih godinu i osam mjeseci preostaje još otprilike godinu i četiri mjeseca zatvora.

No cijelu tu kaznu ne mora nužno provesti iza rešetaka. Prema Kaznenom zakonu, zatvorenik može tražiti uvjetni otpust nakon što izdrži najmanje polovicu izrečene kazne. U Pleslićinu slučaju u taj se rok računaju i 124 dana koja je već provela u istražnom zatvoru, pa bi uvjete za traženje uvjetnog otpusta mogla steći nakon otprilike još šest mjeseci zatvora. O tome hoće li joj uvjetni otpust biti odobren odlučuje sud, javlja Index.

Rimac nakon presude: Trebamo mir

Pleslić je nakon izricanja presude na pitanje Indexove novinarke Ane Raić o tome zašto se na kraju ipak odlučila priznati krivnju kratko odgovorila s dvije riječi: "Trebamo mir"

Što im se stavljalo na teret?

Pleslić i Njavro bile su obuhvaćene velikom USKOK-ovom optužnicom podignutom 2022. protiv ukupno 27 osoba zbog niza koruptivnih poslova. Pleslić se, među ostalim, teretila za sređivanje državnih stručnih ispita i zapošljavanja, pogodovanje pri dodjeli potpora te trgovanje utjecajem.

Jedan od dijelova slučaja odnosio se na izmjene pravila za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta i potpore stočarima. Prema optužnici, Njavro je, tada kao dužnosnica Ministarstva poljoprivrede, na traženje Pleslić pristala pomoći u izmjenama propisa koje bi pogodovale poduzetnicima Anti Sladiću i Josipu Ravliću.

USKOK je tvrdio da je Sladić Pleslić predao 15.000 eura, a ona je novac potom predala Njavro. Upravo taj iznos sada joj je presudom oduzet kao imovinska korist.

Pleslić je uhićena još u svibnju 2020. godine. Optužnica u ovom predmetu potvrđena je tek u studenom 2025., a brojni suoptuženici u međuvremenu su priznali krivnju i nagodili se s USKOK-om.