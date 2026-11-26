Josipa Pleslić i Gabrijela Žalac u četvrtak su na zagrebačkom Županijskom sudu priznale krivnju i nagodile se s USKOK-om u glavnom kraku afere vjetroelektrane, piše Dnevnik.

Pleslić (ex Rimac) je osuđena na godinu i 10 mjeseci bezuvjetnog zatvora uz novčanu kaznu od 60.000 eura te mora vratiti 208.000 eura. Žalac je dobila godinu dana zatvora.

Postizanjem nagodbe okončani su sudski postupci koji se vode protiv bivših HDZ-ovih uzdanica: nekadašnje državne tajnice i gradonačelnice Knina Josipe Pleslić te bivše ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijele Žalac.

Nagodbom je spriječeno javno objavljivanje sadržaja njihovih mobitela i međusobnih razgovora, u kojima se spominje i osoba s inicijalima AP.

Istraga u aferi vjetroelektrane otvorena je u svibnju 2020. godine nakon uhićenja Josipe Rimac, a optužnica je podignuta u prosincu 2022. godine. USKOK tereti okrivljenike za niz koruptivnih kaznenih djela počinjenih od početka 2017. do 29. svibnja 2020. godine, uključujući trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporabu ovlasti i davanje mita.

Osim njih dviju, optužnicom su obuhvaćeni investitori Milenko Bašić i Dragan Stipić, bivši čelnik HERA-e Tomislav Jureković, bivši čelnik Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić, Ivan Melvan iz splitske podružnice Hrvatskih šuma te bivši pomoćnik ministra Domagoj Validžić.

Pritisci na institucije i milijunski iznosi mita

Prema tvrdnjama USKOK-a, Josipa Rimac bila je organizatorica cijele operacije te je koristila autoritet bivše gradonačelnice Knina, saborske zastupnice i državne tajnice kako bi pogodovala Bašiću i Stipiću u vezi s projektom vjetroparka Krš-Pađene. Za svoje usluge primala je najmanje 40.000 kuna mjesečno, čime joj je Bašić ukupno isplatio 1,1 milijun kuna. Stipić joj je pritom obećao angažman posrednika osiguranja po njezinu izboru, uz dogovorenu proviziju od 92.000 eura koja bi pripala njoj.

Rimac je potom urgirala u Hrvatskim šumama, HERA-i i HROTE-u radi pribavljanja rješenja i dozvola, a u tome joj je pomagala Gabrijela Žalac, koja je kao ministrica i članica Nadzornog odbora HBOR-a intervenirala da se tvrtki odobri kredit od 130 milijuna eura.

Prema optužnici, Žalac i Rimac od HBOR-a su tražile smanjenje instrumenata osiguranja te izdavanje neistinitog pisma namjere prema dobavljaču opreme.

Rimac se tereti i da je pritiskala ministra državne imovine Gorana Marića i njegovu pomoćnicu kako bi tvrtki C.E.M.P. neosnovano smanjili naknadu za pravo služnosti od 6 milijuna kuna, što su oni odbili. Također je pritiskala Jakupčića i Melvana da povuku negativna očitovanja Hrvatskih šuma, čime je toj tvrtki nanesena šteta od 600.000 kuna, dok je investitoru na isporuci struje omogućeno 3,6 milijuna kuna nepripadajuće dobiti. Jakupčić se tereti i da investitoru nije naplatio korištenje šumskih cesta.

Ranije presude i priznanja krivnje

Današnja nagodba nastavlja niz nagodbi u postupcima koji su se razgranali iz prvotne istrage. Josipa Pleslić u rujnu se nagodila u aferi sport i glazba zbog namještanja državnih stručnih ispita, nezakonitog zapošljavanja i zlouporabe državnih potpora, pri čemu je osuđena na godinu i osam mjeseci zatvora te novčanu kaznu od 130.000 eura.

Početkom studenog sklopila je i nagodbu na šest mjeseci zatvora uz obvezu povrata 3700 eura, u slučaju povezanom sa Sveučilištem u Zadru, gdje je primila mito kako bi spriječila naplatu jamstva od 1,5 milijuna eura građevinskoj tvrtki Graditelj svratišta.

Gabrijela Žalac već izdržava dvogodišnju zatvorsku kaznu na koju je osuđena u aferi softver nakon optužnice EPPO-a, uoči koje je u proračun uplatila 200.000 eura. Uz to, osuđena je uvjetno u aferi sport i glazba te na sedam mjeseci zatvora u drugom EPPO-ovu postupku zbog plaćanja privatne rođendanske proslave novcem iz europskih fondova.

Nova nagodba u slučaju vjetroelektrane poštedjet će ih dugotrajnog suđenja, dokaznog postupka i ispitivanja svjedoka.