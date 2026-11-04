Josipa Pleslić ponovno se nagodila s USKOK-om. Ide u zatvor

Josipa Pleslić ex Rimac nagodila se u aferi Rektorica. Dobila je šest mjeseci bezuvjetnog zatvora te joj je oduzeta imovinska korist od 3.700 eura. Priznala je da je za mito utjecala da se tvrtki Graditelj svratišta ne naplati jamstvo od milijun i pol eura. Pleslić je zauzvrat dobila od tvrtke radove na vikendici te nije morala plaćati režije u stanu u Zagrebu u kojem je živjela, čiji je vlasnik bila ta tvrtka.

S njom su još optuženi bivša rektorica Zadarskog sveučilišta Dijana Vican, direktor tvrtke Graditelj svratišta Ante Stanišić te sama tvrtka. Oni se nisu nagodili, piše 24 sata.

Rimac je priznala da je preko rektorice Vican potpomagala tvrtki Graditelj svratišta d.o.o. Naime, bivša državna tajnica je živjela u zagrebačkim Mlinovima u stanu navedene tvrtke, koja se u listopadu 2019. godine s najpovoljnijom ponudom, od 74,8 milijuna kuna, javila na javni natječaj za izvođenje radova na izgradnji studentske menze sa studentskim paviljonima i kolnim prilazom u novom kampusu Sveučilišta Zadar. Tvrtka Graditelj svratišta je pobijedila na natječaju, a sukladno uvjetima položili su i garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,45 milijuna kuna. Ipak, tvrtka Graditelj svratišta nije dostavila potpunu dokumentaciju te je zbog toga zadarsko sveučilište Zagrebačkoj banci dostavilo zahtjev za isplatu garancije u iznosu od 1,45 milijuna kuna. USKOK smatra da je tada prokurist tvrtke Graditelj svratišta d.o.o. Ante Stanišić utjecajnu Rimac zamolio da utječe na Sveučilište u Zadru, odnosno rektoricu Vican, te da se opozove naplata jamstva.

Dan prije krajnjeg roka za opoziv, koji je bio 11. listopada 2019. godine, rektorica Sveučilišta u Zadru Dijana Vican potpisala je opoziv za naplatu garancije prema tvrtki Graditelj svratišta d.o.o.

- Sad me zvala da je sve riješeno - poslala je Rimac Stanišiću nakon što je rektorica opozvala naplatu jamstva dodajući da Dragan Radić nije vjerovao.

- Ma rekao je, kad Josipa obeća do sad je uvik napravila - odgovorio je Stanišić Rimčevoj.