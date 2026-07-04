Josip osuđen jer je prijetio Vladi RH: "Sve ću vas pobiti, nemam kruh ni mlijeko"

Josip (49) proglašen je krivim i osuđen jer je prijetio članovima Vlade da će ih pobiti.

Prema presudi, sve se dogodilo u veljači u nedjelju oko 11 sati u Zagrebu, Ljubljanska avenija 2B, u garaži trgovačkog centra Z-centar, odakle je nazvao Operativno komunikacijski centar Policijske uprave zagrebačke.

U nakani da ustraši članove Vlade RH i druge državne dužnosnike, rekao je kako u 21. stoljeću ne može kruh naći u pola grada, da ide na Trg Svetog Marka i sve će ih pobiti, a da onda ide na Kaptol.

“Pobit ću Vladu, pobit ću sve njih i neradne nedjelje, nemam kruh i mlijeko danas, lud sam više na ove gluposti što nam rade kreteni! Je*em im mater svima”, vikao je Josip, nakon čega je prekinuo poziv.

DEVET MJESECI ZATVORA

Sudac je zaključio kako je “drugima ozbiljno prijetio da će ih usmrtiti, a djelo je počinjeno prema službenim osobama u svezi s njihovim radom i položajem, čime je počinio kazneno djelo protiv osobne slobode – prijetnjom”.

Josip je na sudu sve priznao. Kaže kako je imao težak tjedan i zna da ga to ne opravdava jer je time samo doveo u probleme svoju obitelj. Policajci su ga korektno tretirali te su imali razumijevanja za njegovo ponašanje koje je nazvao “idiotarijom”.

“Svjestan sam da to sada pomalo komično zvuči, ali taj dan nisam mogao kupiti špagete te me sve to silno uznemirilo, pa sam i napravio ovu glupost s pozivom policiji”, branio se on.

Sudac ga je osudio na devet mjeseci uvjetnog zatvora. Kao olakotne okolnosti uzeti su mu priznanje i žaljenje zbog počinjenog kaznenog djela, da je otac maloljetnog djeteta te nije kazneno osuđivan, piše Danic.hr.