Josip, Milan, Jure, Ivan i Ivan – heroji velikog srca! Ovi ljudi iz Omiša i okolice darovali su krv čak 50 i 75 puta i zaslužili veliko priznanje

Gradsko društvo Crvenog križa Omiš održalo je 25. listopada svečanu sjednicu Skupštine povodom Dana darivatelja krvi tijekom koje su uručena priznanja i zahvalnice višestrukim darivateljima krvi s područja Omiša, Dugog Rata, Šestanovca i Zadvarja.

Svečanost je bila prilika da se oda priznanje humanosti i solidarnosti pojedinaca koji svojim redovitim darivanjem ove dragocjene tekućine osiguravaju stabilnost zaliha u zdravstvenom sustavu i spašavaju ljudske živote.

Predstavnici Crvenoga križa Omiš istaknuli su važnost dobrovoljnog darivanja te zahvalili sugrađanima koji kontinuirano sudjeluju u akcijama darivanja krvi, naglasivši kako su ovi ljudi temelj solidarnosti lokalne zajednice.

Tijekom Skupštine uručene su zahvalnice i prigodna priznanja darivateljima za jubilarne obljetnice darivanja:

za 50 darivanja (brončani znak priznanja Hrvatskog Crvenog križa): Josip Banović, Milan Rogošić, Jure Bilanović, Ivan Sladojević

za 75 darivanja (srebrni znak priznanja Hrvatskog Crvenog križa): Ivan Mimica

Gradsko društvo Crvenog križa Omiš ovim putem zahvaljuje svim darivateljima na njihovoj nesebičnosti te poziva i druge zdrave građane da se pridruže obitelji darivatelja krvi i svojim primjerom pomognu drugima.