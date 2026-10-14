JOŠ TRAJE LUDILO U KONOBI BOVAN MISEC DANA BALUNA: Baci oko na posebnu ponudu za ekipe koje traže domaću spizu i atmosferu dalmatinske konobe

Kad si gladan nakon lipog dana, na dalmatinsku spizu svrati u Bovana, tamo di se selo i grad sijeku, ti svrati na teleću peku, jer sve je manje mista di se vrti janje, di se njeguje tradicija stara, di se jede domaći pomfrit i bržola sa žara, di se piju dobra vina, di se sidi pokraj kamina, baš u centru grada, takva atmosfera vlada. (Toni Siriščević)

Riječ je o jednom od povoda za dolazak na 'Misec dana baluna u Bovana', program koji od 1. do 31. listopada u Plinarskoj 15 okuplja ljubitelje nogometa i dalmatinske kuhinje. Pratit će se utakmice Hajduka, Europske i Konferencijske lige. Ideja je jednostavna: okupiti ekipu, naručiti spizu za stol i zajedno pogledati utakmicu, još uz to, tko pogodi točan rezultat, ima besplatnu večeru.

Konoba svoju priču gradi oko tradicionalne dalmatinske kuhinje, rustikalnog ambijenta i velikog roštilja na drva. Pripremu hrane gosti mogu pratiti izbliza, pa su živa vatra i gradele dio ugođaja, jednako kao i jela koja stižu na stol.

Starinski šarm Varoša

Riba s gradela, janjetina s ražnja i peka teletina ili pivac koja se dijeli s društvom pripadaju onoj dobro poznatoj slici dalmatinske konobe: za stol se sjedne zbog ručka, a ostane zbog razgovora. Upravo taj pomalo starinski šarm, uz jednostavnu domaću spizu i opuštenost, Bovan želi sačuvati u svojem dijelu Varoša.

U središtu Splita, gdje je velik dio ugostiteljske ponude okrenut turistima, takvo misto ima posebnu važnost i za domaće ljude. Misto za obiteljski ručak, susret s prijateljima ili dogovor za utakmicu, u koje se može doći bez posebnog povoda. Listopadski program nastavlja se na tu ideju konobe koja živi s gradom i nakon ljetne sezone.

– Konoba koja je otvorena ovoga proljeća postala je mjesto na koje se želiš vratit, zato želimo da Bovan bude misto za domaće ljude, da se ovdje okupljaju prijatelji i obitelji i da se na dobru spizu dolazi tijekom cijele godine. Da znaš di možeš pojist ribu s gradela, janjetinu ili peku i dovest svoju ekipu, a možda i bacit koju na briškulu i trešetu. Konoba ima svoj smisao kad za stolovima ima života, razgovora i smija. Uz Hajduk i reprezentaciju toga sigurno neće nedostajati – poručuju iz konobe Bovan.

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