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Još stignete brzom linijom do Italije: Jadrolinija zbog velikog interesa produžila liniju Zadar – Ancona

Evo koliko koštaju karte za liniju Zadar – Ancona
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Prva sezona Jadrolinijine međunarodne brzobrodske linije Zadar - Ancona približava se kraju uz pozitivne rezultate i velik interes putnika s obje strane Jadrana. Dobar odaziv potvrđuje interes za brzim, jednostavnim i izravnim povezivanjem Hrvatske i Italije te potencijal linije za daljnji razvoj turističke i prometne povezanosti dviju obala.

Zbog interesa putnika Jadrolinija je produžila sezonu plovidbe do 6. rujna, uz dodatna putovanja u srijedu, petak, subotu i nedjelju te promotivne cijene karata. Cijena karte za odrasle iznosi 80 eura, dok djeca od 3 do 12 godina putuju za 40 eura.

Jadrolinija Zadar Ancona05-060726

Brzobrodska linija Zadar – Ancona uvedena je ove godine kao nova međunarodna veza koja približava dvije jadranske obale i omogućuje putovanje između Zadra i Ancone za približno četiri sata. Liniju održava brod Jelena, kapaciteta 400 putnika.

Produženjem sezone ljeto na liniji Zadar – Ancona još nije gotovo, a dodatna putovanja pružaju priliku za last minute izlet ili kratki odmor s druge strane Jadrana. Karte su dostupne online putem internetske stranice Jadrolinije i mobilne aplikacije mJadrolinija.

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