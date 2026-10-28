Još samo pet dana za prijavu na Split Format: Upoznajte ovogodišnji stručni žiri

Za prijavu na šesto izdanje međunarodnog festivala fotografije Split Format preostalo je još samo pet dana. Natječaj u organizaciji Fotokluba Split otvoren je do 1. studenog, a dok autori i autorice pripremaju svoje fotografske serije, organizatori su predstavili i stručni žiri koji će odlučivati o finalistima i dobitnicima ovogodišnjih nagrada.

Povjesničarka umjetnosti Jelena Matić, ujedno kustosica ovogodišnjeg festivala, bavi se povijesti i teorijom fotografije i suvremene umjetnosti. Autorica je knjige „Kratka povijest fotografije”, brojnih stručnih tekstova i izložbenih kataloga te kustosica samostalnih i skupnih izložbi domaćih i međunarodnih umjetnika. Dugogodišnje iskustvo u istraživanju, pisanju i predstavljanju fotografije povezuje s nastavnim radom na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Mane Radmanović vizualni je umjetnik, fotograf i grafički dizajner te profesor na Odjelu za digitalne umjetnosti Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Dugogodišnji je član fotografskog kolektiva Belgrade Raw, a u svojoj praksi istražuje mogućnosti fotografskog medija, načine njegova predstavljanja i odnos fotografije prema prostoru. Više od dvadeset godina djeluje i kao dizajner, osobito u području nezavisne kulture, te vodi radionice fotografije i vizualnih komunikacija. Povjesničarka umjetnosti, kustosica i anglistica Lucija Čibals profesionalno djeluje u području kustoske prakse i produkcije umjetničkih programa. U splitskom DLightful Servicesu sudjeluje u razvoju i realizaciji kustoskih projekata te surađuje s umjetnicima. Iskustvo je stjecala u Muzejima Ivana Meštrovića, arhivu Sanje Iveković i Latvijskom centru za suvremenu umjetnost u Rigi. Posebno je zanimaju načini posredovanja i predstavljanja moderne i suvremene umjetnosti publici. Davor Konjikušić umjetnik je, istraživač i docent na Katedri za fotografiju Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Autor je fotografske knjige „Naša kuća”, koautor knjige „Tu nema ničega” s Dubravkom Ugrešić te autor publikacije „Crveno svjetlo: Jugoslavenska partizanska fotografija i društveni pokret 1941. – 1945.”, za koju je osvojio srebrnu medalju na natječaju Deutscher Fotobuchpreis 23/24. Izlagao je na brojnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu te je dobitnik više umjetničkih nagrada. Mostarski fotograf Marin Margeta bavi se dokumentarnom, komercijalnom i autorskom fotografijom, s posebnim interesom za ljude, industrijsku baštinu, urbani prostor i društveni kontekst. Njegov rad povezuje dokumentarni pristup s vizualnim istraživanjem odnosa čovjeka i prostora. Jedan je od osnivača i dopredsjednik Fotokluba Mostar, a uz vlastite projekte aktivno sudjeluje u razvoju fotografske kulture, edukaciji i organizaciji izložbi.

Ovogodišnja tema „Granice / Borders / Boundaries” poziva autore i autorice na istraživanje prostornih, društvenih, kulturnih i osobnih granica, ali i mogućnosti samog fotografskog medija. Pristup temi je slobodan, a svaka prijava treba sadržavati konceptualno povezanu seriju od 10 do 15 fotografija i kratki opis. Natječaj je otvoren punoljetnim profesionalnim i amaterskim fotografima iz Hrvatske i inozemstva, a pet najbolje ocijenjenih serija bit će predstavljeno na izložbi finalista i finalistica, kojom će se 16. studenog u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvoriti šesto festivalsko izdanje. Na otvorenju će biti proglašeni i dobitnici tr novčanih nagrada – 600 eura za prvo, 400 eura za drugo i 300 eura za treće mjesto. Izložbu će pratiti radionički i diskurzivni program posvećen fotografiji i ovogodišnjoj festivalskoj temi.

Sve informacije o uvjetima sudjelovanja i načinu prijave dostupne su na službenoj stranici Fotokluba Split i Split Formata - https://www.splitformat.com/hr

Split Format dio je 'Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026.' koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova. Realizaciju programa financijski su podržali Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.