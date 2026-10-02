Još samo jedan dan do Tinte na suncu: Split ovog vikenda postaje centar tattoo i street kulture

Čeka vas više od 40 tattoo umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Tu su i glazba, street art, gastronomija te domaća craft pivarska scena.

U subotu vrata se otvaraju u 12 sati. Posjetitelje očekuju tattoo sessioni, druženje s umjetnicima i bogat festivalski program. Navečer slijedi veliko tattoo natjecanje, a zatim i after party u Barake..

U nedjelju program počinje već u 10 sati. Tattoo sessioni i festivalsko druženje nastavljaju se tijekom cijelog dana.

Tinta na Suncu nije samo tattoo konvencija. To je vikend posvećen tetovažama, urbanoj umjetnosti, glazbi, grafitima, splitskoj gastronomiji i hrvatskoj craft sceni.

Festival organizira Udruga Tinta i Ton. Dođite podržati umjetnike, pronaći inspiraciju, upoznati novu ekipu i uživati u atmosferi kakvu Split još nije imao.

3. i 4. listopada. Klub Porat. Split.

Sutra počinje. Okupite ekipu i vidimo se na Tinti na Suncu!