Još samo dva dana plivanja! Podržite Stjepana Lukšića u završnici ultramaratona s humanitarnom dimenzijom "Brač 100K"

Stjepan Lukšić ušao je u samu završnicu ultramaratona „Brač 100K”. Manje od 20 kilometara je preostalo do punog kruga oko rodnog otoka. Dok je sportski cilj sve opipljiviji, građani se pozivaju podržati i onaj humanitarni. Prikupljaju se sredstva za udrugu More snage Brač, koja pruža psihološku pomoć oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Donacije će omogućiti financiranje psihoterapeuta i time olakšati tešku svakodnevicu brojnih otočana.

„Oplivati Brač znači upoznati ga na potpuno drugačiji način. Svaki dan gledam isti otok iz neke nove perspektive i svaki dan me podsjeti zašto ga toliko volim. Upravo zato mi je drago što će mu iz ovog pothvata ostati nešto trajno – stalni oslonac za ljude u njihovim najtežim trenucima”, poručio je Stjepan.

Današnja dionica Stjepana vodi od Pučišća prema Postirima. Osam uzastopnih dana provedenih u moru ostavili su trag na tijelu, a svaki novi zaveslaj sve je zahtjevniji. Ipak, kako se cilj sve više približava, umor postaje lakše nositi. Još važnije, svaki je dan novi dokaz da ultramaraton nije samo Stjepanov osobni izazov, nego priča koja okuplja cijeli otok oko zajedničkog cilja.

„Većina nas u svojoj obitelji, među prijateljima ili poznanicima poznaje nekoga tko se borio ili se još uvijek bori s karcinomom. Sama dijagnoza donosi velik strah i neizvjesnost, a kada živite na otoku, ta borba često nosi i dodatne izazove – od putovanja na preglede i terapije do manjka dostupne podrške u blizini. Naša je želja barem dio tog tereta učiniti lakšim i pokazati ljudima da kroz najteže trenutke ne moraju prolaziti sami”, poručila je Ivana Maričić, predsjednica udruge za oboljele od karcinoma More snage Brač.

Udruga More snage Brač osnovana je s ciljem pružanja psihološke pomoći oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Na otoku, gdje odlazak na preglede i terapije često znači višesatna putovanja i dodatna organizacijska opterećenja, takva je podrška od neprocjenjive važnosti. Upravo zato prikupljena sredstva neće biti samo financijska pomoć, nego ulaganje u kvalitetniji život ljudi koji prolaze jedno od najtežih životnih razdoblja.

Uplatiti je moguće na račun koji je otvoren pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.

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