Nakon višemjesečnih upozorenja na sudbinu vrijedne kulturno-povijesne baštine Kladnjica, na području općine Lećevica, stigle su ohrabrujuće vijesti o Matasovu počivalu. Kameni križ, njegova baza i kameni nosači počivala nalaze se u radionici Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, čiji su ih restauratori preuzeli na terenu. Muzej je spreman pristupiti obnovi, ali još uvijek nije riješeno pitanje financiranja restauratorskih radova, kao ni povratka ove memorijalne građevine na njezinu izvornu lokaciju. O najnovijem razvoju događaja javnost je u četvrtak izvijestila Renata Kelam, koja već dulje vrijeme upozorava na potrebu zaštite kulturne baštine na području Lećevice.

Sudbina Matasova počivala aktualizirana je u kontekstu velikih infrastrukturnih radova na prometnici koja će osigurati pristup budućem Regionalnom centru čistog okoliša u Lećevici. Riječ je o području iznimno bogatom tragovima prošlosti, od prapovijesnih lokaliteta i srednjovjekovnih grobalja do tradicijske kamene arhitekture i obilježja nekadašnjih narodnih običaja. Među njima posebno mjesto zauzimaju pogrebna počivala, čija vrijednost nije samo u kamenim elementima od kojih su izrađena, nego i u njihovoj povezanosti s prostorom, poviješću i životom lokalne zajednice.

Muzej preuzeo i sačuvao kamene dijelove

Kelam je izvijestila da joj je Miroslav Katić iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika potvrdio kako se u muzejskoj radionici, osim samog križa, nalaze i njegova kamena baza te nosači počivala. Restauratori su ih preuzeli na terenu i bez naknade prevezli u Split, čime su sačuvani važni elementi ove memorijalne građevine. Prema informacijama koje je dobila Kelam, Muzej je spreman obnoviti cjelinu. Međutim, za realizaciju tog zahvata potrebno je prethodno riješiti nekoliko otvorenih pitanja.

– Kad sam pisala o našem počivalu, tražila sam da se sačuva njegovo mjesto i da se na njega vrati izvorni kameni križ. Danas mi je Miroslav Katić iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu potvrdio da u radionici uz križ čuvaju i njegovu kamenu bazu i kamene nosače počivala. Njihovi su restauratori te dijelove preuzeli na terenu i bez naknade ih prevezli u Split. Hvala im što su ih sačuvali – napisala je Kelam.

Prema njezinim riječima, Županijska uprava za ceste Split smatra da bi obnovu trebao financirati izvođač radova, dok izvođač traži odgovarajuće potvrde konzervatorske službe. Konkretan dogovor o tome tko će snositi troškove još nije postignut, a nije poznat ni rok u kojem bi restauracija mogla biti završena.

Prostorni plan još prije 18 godina upozorio na opasnost od cestovnih radova

Posebno je zanimljiv podatak do kojeg smo došli pregledom Prostornog plana uređenja Općine Lećevica iz prosinca 2008. godine. Na njegovoj 67. stranici Matasovo pogrebno počivalo izrijekom je navedeno među memorijalnim građevinama, zajedno s pogrebnim počivalom u Divojevićima. U dokumentu je evidentirano kao kulturno dobro lokalnog značenja, svrstano u treću kategoriju valorizacije, a na kartografskom prikazu označeno je brojem 39. Predviđeno je njegovo redovito održavanje, uz odobrenje nadležne konzervatorske službe za sve zahvate.

U dokumentu se nalazi i rečenica koja danas, gotovo dva desetljeća poslije, dobiva posebno značenje.

– Budući da je počivalo u neposrednoj blizini prometnice, treba paziti da se kod eventualnih radova na cesti ne ošteti – stoji u Prostornom planu uređenja Općine Lećevica iz 2008. godine.

Dakle, postojanje i kulturna vrijednost Matasova počivala bili su evidentirani znatno prije početka sadašnjih infrastrukturnih radova. Štoviše, mogućnost njegova oštećenja prilikom zahvata na prometnici bila je izrijekom prepoznata u prostorno-planskoj dokumentaciji. Zbog toga se nameće pitanje na koji je način očuvanje počivala bilo predviđeno tijekom projektiranja rekonstrukcije ceste, jesu li doneseni posebni konzervatorski uvjeti te je li od početka postojao plan njegova povratka nakon završetka radova.

Mjesto na kojem su se mještani opraštali od svojih najmilijih

Pogrebna počivala pripadaju osebujnom sloju tradicijske baštine dalmatinskog zaleđa. U vrijeme kada su pokojnika do groblja nosili pješice, nerijetko kilometrima dugim kamenitim putovima, postojala su određena mjesta na kojima bi se pogrebna povorka zaustavila. Ondje bi se pokojnika spustilo, a okupljeni bi se pomolili za njegovu dušu prije nastavka posljednjeg putovanja. Ovisno o kraju i lokalnim običajima, takva mjesta poznata su pod različitim nazivima, među kojima su počivala, mirila i počivaljke.

U obrazloženju prostornog plana Lećevice navodi se da ovaj običaj ima korijene u staroj pretkršćanskoj tradiciji, koja se tijekom vremena očuvala kao dio pučke religioznosti. Prema narodnom vjerovanju opisanom u dokumentu, upravo je počivalo bilo mjesto rastanka pokojnikove duše od tijela. Zaseoci Matasi imali su zajedničko počivalo, smješteno na raskrižju staroga seoskog puta i prometnice prema groblju u Kladnjicama.

Upravo zato očuvanje izvornog položaja za lokalnu zajednicu ima posebno značenje. Restaurirani križ postavljen na nekoj drugoj lokaciji mogao bi sačuvati svoju materijalnu vrijednost, ali bi izgubio dio povijesnog konteksta koji ga povezuje s nekadašnjim životom stanovnika Matasa. Počivalo nije tek kameni spomenik, nego i mjesto sjećanja na generacije ljudi koje su tim putem ispraćale svoje pokojne.

Cestovni projekt vrijedan više od 4,6 milijuna eura

Dalmacija Danas već je izvještavala o radovima na rekonstrukciji i djelomičnom izmještanju županijskih cesta ŽC 6098 i ŽC 6115 na pravcu Kladnjice – Lećevica – Korušce. Riječ je o zahvatu na približno 6,1 kilometar prometnica, ukupne vrijednosti 4.616.802,65 eura s PDV-om, koji zajednički provode Županijska uprava za ceste Split, Vodovod i kanalizacija Split te HEP Operator distribucijskog sustava. Uz modernizaciju prometnice, projekt uključuje izgradnju komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje budućeg centra za gospodarenje otpadom.

Županijska uprava za ceste u srpnju ove godine izvijestila je da su na dinamiku radova, među ostalim, utjecali arheološki nalazi, otkriće speleološkog objekta te kapelica unutar cestovnog pojasa. Tada je procijenjeno da bi, ako ne bude novih nepredviđenih okolnosti, projekt mogao biti završen do kraja 2026. godine. Otvoreno pitanje obnove Matasova počivala pokazuje, međutim, da uz dovršetak građevinskih zahvata treba riješiti i sudbinu kulturne baštine uz prometnicu.

Hoće li se počivalo vratiti na izvorno mjesto?

Renata Kelam u četvrtak je uputila nove dopise Županijskoj upravi za ceste i Konzervatorskom odjelu u Trogiru. Zatražila je pojašnjenje dokumentacije koju izvođač očekuje od konzervatora, informacije o financiranju obnove te odgovor na pitanje je li izvorni položaj počivala danas na odgovarajući način označen i zaštićen. Posebno je istaknula da spremnost Muzeja na restauraciju i povratak počivala na izvorno mjesto još ne znači da je takvo rješenje konačno dogovoreno.

– Muzej želi vratiti počivalo na izvorno mjesto, ali taj povratak još nije potvrđen. Ako se razmatra druga lokacija, tražila sam da nam prije odluke objasne zašto se križ i počivalo ne bi mogli vratiti tamo gdje su bili – poručila je Kelam.

Slučaj iz Kladnjica otvara i šire pitanje odnosa prema kulturnoj baštini manjih dalmatinskih sredina prilikom realizacije velikih infrastrukturnih projekata. Izgradnja suvremenih prometnica i očuvanje povijesnih obilježja ne bi trebali biti međusobno suprotstavljeni ciljevi, osobito kada je vrijednost tih obilježja desetljećima poznata i dokumentirana. U Matasovu slučaju prvi važan korak napravili su muzejski restauratori, koji su sačuvali kamene dijelove počivala. Sada preostaje dogovor nadležnih institucija kako bi se obnovljena memorijalna građevina, ako to stručni i sigurnosni uvjeti dopuštaju, vratila u prostor kojem povijesno pripada.