Još malo pa nestalo, preostali POS stanovi u Trogiru traže kupce: Rok za prijave istječe u petak

Poziv za kupnju preostalih neprodanih stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) u Trogiru ulazi u završnicu. Građani zainteresirani za prijavu zahtjev s dokumentacijom trebaju predati do zaključno petka, 6. studenoga 2026. godine.

Poziv je objavljen 7. listopada, a na temelju pristiglih zahtjeva utvrdit će se lista reda prvenstva za kupnju stanova.

Tko se može prijaviti?

Pravo podnošenja zahtjeva imaju državljani Republike Hrvatske koji u trenutku prijave imaju prebivalište na području Grada Trogira. Obrazac je dostupan u gradskoj pisarnici na adresi Put Mulina 2 i na službenoj mrežnoj stranici Grada.

U zahtjevu se navode podaci o podnositelju i članovima njegova obiteljskog domaćinstva.

Pazite na starost potvrda

Uz prijavu se, među ostalim, traže dokazi o državljanstvu, prebivalištu, članovima domaćinstva, nekretninama i stambenom statusu te potvrda da nema dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Trogiru.

Za više potvrda propisano je da ne smiju biti starije od 30 dana, dok se za rodne ili vjenčane listove navodi rok od šest mjeseci.

Ovisno o okolnostima podnositelja, prilažu se i dokazi o obrazovanju, školovanju djece, invaliditetu te statusima povezanima s Domovinskim ratom. Cjelovit popis nalazi se u objavljenoj dokumentaciji.

Javni poziv dopušta predaju preslika isprava i izjava bez ovjere potpisa. Ako Povjerenstvo naknadno zatraži izvornike, podnositelj ih mora dostaviti u roku od osam dana od primitka poziva.

Zahtjev se predaje u zatvorenoj omotnici

Prijave se dostavljaju osobno u pisarnicu ili preporučenom poštom na adresu Grad Trogir, Ivana Pavla II br. 1, 21220 Trogir.

Na omotnici treba navesti ime, prezime i adresu podnositelja te oznaku „Zahtjev za kupnju stana po Programu POS – NE OTVARAJ”.

Zahtjevi podneseni nakon roka neće se razmatrati.

Slijedi bodovanje i objava liste

Nakon bodovanja Grad će objaviti prijedlog liste prvenstva. Podnositelji će imati osam dana za prigovor na redoslijed, bodovanje ili neuvrštavanje na listu. O prigovorima odlučuje gradonačelnik, nakon čega slijedi konačna lista.

Sam javni poziv ne navodi broj preostalih stanova, njihove površine ni prodajne cijene.

Dodatne informacije dostupne su radnim danom od 9 do 10.30 sati na brojevima 021 444 570 i 021 800 423. Zahtjevi i obrasci objavljeni su na "službenoj stranici Grada Trogira" (https://trogir.hr/pos-stanovi/).