Još malo kina pod zvijezdama: Ljetno kino Bačvice u završnici sezone s tri pretpremijere

Kalendarski smo već zakoračili u rujan, ali u Splitu još nije vrijeme za zatvorit se doma. Večeri su još tople, filmovi se još gledaju pod zvijezdama, a Ljetno kino Bačvice ulazi u završnicu sezone s tri atraktivne kino pretpremijere, novim hrvatskim animiranim filmom i naslovima koji će mnoge vratiti ravno u djetinjstvo.

Već sutra (petak) publiku očekuje pretpremijera napete drame "Heysel 85", snimljene prema istinitim događajima iz svibnja 1985. godine, kada se finale Kupa europskih prvaka između Liverpoola i Juventusa na stadionu Heysel u Bruxellesu pretvorilo u jednu od najvećih tragedija u povijesti nogometa. Film je nakon Berlinalea hrvatsku premijeru imao na FMFS-u.

Druga kino pretpremijera stiže u nedjelju, 6. rujna u 20:30 sati. "Nezahvalna bića" redatelja Olma Omerzua obiteljska je drama smještena tijekom ljetovanja na Jadranu. Otac koji pokušava održati razjedinjenu obitelj na okupu, tinejdžerska zaljubljenost, sumnja na ubojstvo i obiteljska kriza isprepliću se u filmu koji je svjetsku premijeru imao u službenoj konkurenciji festivala u San Sebastiánu, a nastao je i u hrvatskoj koprodukciji.

Pretpremijerni niz zaključuje 9. rujna "Najusamljeniji čovjek u gradu", novi film redateljskog dvojca Tizze Covi i Rainera Frimmela. U središtu je blues glazbenik Al Cook, čovjek koji živi među knjigama, videovrpcama, vinilima i uspomenama na život koji je prošao. Kada sazna da zgrada u kojoj živi treba biti srušena, prisiljen je suočiti se s pitanjem može li ipak krenuti dalje.

Za najmlađu publiku ove subote projekcija počinje ranije, u 20 sati, kada na veliko platno stiže "Kristalni planet", novi hrvatski animirani film redatelja Arsena Antona Ostojića, nastao prema originalnom scenariju Dušana Vukotića, prvog hrvatskog dobitnika Oscara. Svemirska avantura 11-godišnje Ree i njezina prijatelja Edija prikazuje se sinkronizirano na hrvatski jezik u sklopu programa "Pula u gostima".

A u utorak, 8. rujna, na Bače stižu junaci uz koje su odrasle generacije - "Ptica trkačica: Kojot protiv sustava". Ovoga puta uporni Kojot, nakon desetljeća eksplozija, padanja s litica i svih mogućih katastrofa, odlučuje uzvratiti udarac i tužiti korporaciju koja mu je zagorčala život. Na Bačvicama se prikazuje titlana, a ne sinkronizirana verzija, pa je ovo možda još više crtić za sve odrasle koji su nekad navijali da Kojot konačno uhvati Pticu trkačicu.

A kako se sezona polako približava kraju, ovo je i posljednja prilika ovoga ljeta da se na velikom platnu Ljetnog kina Bačvice pogledaju dva velika hita sezone: epska "Odiseja", na programu večeras 3. rujna, te domaći hit "Koke", koji se posljednji put prikazuje 7. rujna.

Informacije o projekcijama i ulaznicama pronađite na www.kinomediteran.hr