JOŠ MALO I KREĆE ULTRA "LUDILO" U SPLITU Cijene karata su od 90 do 5.000 eura, evo što nas sve čeka ove godine

Festival ULTRA Europe, jedinstveno destinacijsko glazbeno događanje koje je već više od desetljeća ponosno na vrhu liste najprestižnijih svjetskih glazbenih festivala s ponosom najavljuje svoje jedanaesto izdanje! Od 11. do 13. srpnja 2025., Park Mladeži ugostit će brojne glazbenike iz samog vrha svjetske scene te više od 150 000 posjetitelja iz više od sto zemalja svijeta. Nakon trodnevnog spektakla u Splitu, ULTRA Europe se seli na otoke, gdje kroz Destination ULTRA koncept nastavlja svoje putovanje s jedinstvenim događanjima na Braču i Visu.

"11. Ultra Europe festival uskoro počinje u gradu Splitu. Pozdravljam suradnju između samog organizatora i Grada Splita. Grad Split je grad koji ima svoju turističku destinaciju i sigurno da 150 tisuća posjetitelja donosi dodane vrijednosti za Grad, ugostitelje, za iznajmljivače. Mora postojati balans za naše sugrađane, da imaju svoj mir i sigurnost. Naša zadaća je da u suradnji s policijom, sa svim nadležnim tijelima sve skupa osiguramo, a kao što vidimo organizator je uvijek sa svima surađivao, a tako će biti i ove godine. Ono što je bitno za Grad je da smo osigurali određena financijska sredstva u proračunu. Moram naglasiti da je i kolegica iz TZ svake godine bila prisutna u organizacijama i davala je punu podršku, tako i ove godine. Uvijek smo bili spremni na suradnju, a tako će i ostati", kazao je na tiskovnoj konferenciji u Banovini gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Kaže da kao gradonačelnik želi učiniti sve da stanovnici centra grada tijekom turističke sezone žive normalno.

"Grad Split mora kazati kakav destinacijski turizam želi dugoročno i kakva je naša vizija i na koji način ćemo pristupiti. Mislim da nam je potrebna jasna strategija i jasna vizija i to je razdoblje ispred nas", kaže Šuta.

Joe Bašić zadovoljan je brojkama.

"Od ove godine imamo istraživanje koje je Ekonomski fakultet proveo i možemo potvrditi da se 90 milijuna eura dodatne potrošnje ostvaruje svake godine u Splitu i Dalmaciji, a ta potrošnja odlazi na kave, pizze, smještaj... Što se tiče fiskalnih učinaka ovoga projekta, to je 5 milijuna eura godišnje - to su direktni učinci u proračun grada Splita i državnu blagajnu. Što se tiče reklame, 35 milijuna eura je procijenjena vrijednost reklame koju mi ostvarujemo svake godine za ovaj festival. Kroz deset godina smo kroz 350 milijuna eura vrijednosti reklame u svijetu prezentirali grad Split i Dalmaciju. Broj od 150-160 tisuća dodatnih gostiju je dokaz da ta reklama i vrijedi i ostvaruje pozitivne rezultate", kaže Bašić.

Otkrio je i cijene karata.

"Cijena je od 90 do 5.000 eura. Imamo 40 privatnih aviona koji dolaze u Split, oni ne troše 100 eura za ulaznicu. Ultra je event visoke kategorije, to su potrošači koji žele kvalitetne hotele. Problem je nedostatak kvalitetnog hotelskog smještaja. Naši gosti to traže, ali toga nema dovoljno. Nadam se će se taj problem riješiti gradnjom novih hotela", kaže te ističe da je riječ o milijarderima ili pak visokim državnim dužnosnicima koji vole doći jer "nisu prepoznati na ulici".

Milijarderi, ljudi koji dolaze iz vlade vole doći jer nisu prepoznati na ulici

John Summit, Carl Cox, Tiesto, Hardwell,... samo su neka od velikih imena koja će se ove godine naći na pozornici Ultre.

"60 posto ulaznica proda se bez najave izvođača, to je dokaz da ljudi znaju da je to najbolje, nitko neće biti razočaran. Tek kad dođeš vidiš koliko je tu energije i koliko je to pozitivno", zaključuje Bašić.

"Uzbuđen sam što sam dobio priliku predstavljati svoju zemlju na glavnoj pozornici, na najvećoj pozornici najvećeg festivala u ovoj zemlji. Obećajem predivan energetski set", kazao nam je DJ Joe2Shine čiji je nastup zakazan za subotu 12. srpnja oko 21 sat.