Još jedna uspješna akcija HGSS-a: Spašen pas koji je upao u rupu

Pripadnici HGSS Stanica Zadar danas su uspješno intervenirali na širem području Crnopca nakon dojave lovaca čiji je pas upao u rupu u stijeni iz koje ga nisu mogli samostalno izvući.

Poziv u pomoć zaprimljen je u poslijepodnevnim satima, a na teren su ubrzo upućeni članovi HGSS-a Zadar. Nakon dolaska na lokaciju, spašavatelji su procijenili situaciju i pažljivo pristupili izvlačenju psa iz uske i teško pristupačne rupe u stijeni.

Zahvaljujući brzoj reakciji i stručno izvedenoj akciji, pas je uspješno izvučen na sigurno. Srećom, nije zadobio ozljede te je ubrzo vraćen svom vlasniku, na veliko olakšanje svih uključenih.