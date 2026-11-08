Još jedna tragedija na hrvatskim cestama: Motociklist poginuo u prometnoj nesreći

U teškoj prometnoj nesreći koja se danas, 8. studenoga, dogodila na državnoj cesti D66 u blizini Plomina, smrtno je stradao motociklist.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila nedaleko od mjesnog groblja, a motociklist je poginuo uslijed pada s motocikla.

Zbog prometne nesreće cesta je od 12:50 sati zatvorena za promet kako bi policijski službenici mogli obaviti očevid.

Točne okolnosti i uzrok nesreće zasad nisu poznati, a više informacija očekuje se nakon završetka policijskog postupanja.