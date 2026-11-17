U prometnoj nesreći koja se danas oko 18:25 sati dogodila u mjestu Cugovec, u blizini Vrbovca, život je izgubio pješak.

Prema dosad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila kod skretanja prema Remetincu, gdje je teretno vozilo naletjelo na pješaka. Nažalost, zadobivene ozljede bile su kobne te je pješak preminuo na mjestu događaja.

Zbog utvrđivanja svih okolnosti ove tragedije, od 19:35 sati za sav promet zatvorena je državna cesta D28 na dionici između čvora Cugovec i Hagnja. Vozači se preusmjeravaju na obilazne prometnice.

Policija na mjestu nesreće provodi očevid kojim će se nastojati utvrditi točan slijed događaja i okolnosti koje su dovele do smrtnog stradavanja pješaka.

Više pojedinosti o uzrocima nesreće zasad nije poznato.