Još jedna tragedija na cesti, motociklist poginuo u sudaru s automobilom

U teškoj prometnoj nesreći koja se danas u 13:19 sati dogodila u Lovranu, u Ulici Maršala Tita u neposrednoj blizini benzinske postaje INA, život je izgubila jedna osoba.

Prema prvim informacijama s terena, u sudaru s osobnim automobilom poginuo je motociklist, no točne okolnosti i uzrok ove tragedije još se utvrđuju. Na mjesto događaja odmah su upućene dežurne službe – Hitna medicinska pomoć, policija te vatrogasci. Unatoč brzoj intervenciji medicinskog tima, nastradaloj osobi nažalost nije bilo spasa, piše Novi list.

Policijski službenici osiguravaju mjesto nesreće te je u tijeku očevid kojim rukovodi nadležno državno odvjetništvo. Promet se na toj dionici prometnice odvija otežano i uz privremenu regulaciju, zbog čega se vozači pozivaju na dodatni oprez i strpljenje.

Više detalja o uzrocima nesreće i identitetu stradale osobe bit će poznato po završetku službenog očevida i službenom priopćenju Policijske uprave primorsko-goranske.