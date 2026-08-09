Još jedna nezaboravna večer opere u Vrlici

U Vrlici je 8. kolovoza održana još jedna izvedba bezvremenske opere „Ero s onoga svijeta”, koja je i ove godine oduševila brojnu publiku. Tribine su bile ispunjene do posljednjeg mjesta, a tražila se i stolica više, što još jednom potvrđuje koliko ova manifestacija znači Vrličanima, njihovim gostima i svim ljubiteljima hrvatske kulturne baštine.

Ovogodišnje izdanje bilo je posebno svečano jer se obilježava 150. obljetnica rođenja velikog hrvatskog književnika Milana Begovića, autora libreta opere koja je postala jedno od najprepoznatljivijih djela hrvatske glazbene i kazališne baštine. Upravo zato ovogodišnja izvedba imala je dodatnu simboliku i bila je dostojna proslava njegova bogatog stvaralaštva i trajnog doprinosa hrvatskoj kulturi.

Zahvaljujemo svim umjetnicima, glazbenicima, organizatorima, volonterima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom i predanošću još jednom pokazali da Vrlika s ponosom čuva svoju kulturnu tradiciju.

Posebnu zahvalnost upućujemo Vladi Republike Hrvatske, na čelu s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem, na potpori očuvanju i promicanju hrvatske kulturne baštine. Zahvaljujemo i Hrvatskoj turističkoj zajednici, Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinskoj županiji te Gradu Vrlici, koji su prepoznali važnost ove manifestacije i svojim pokroviteljstvom i podrškom omogućili njezinu uspješnu organizaciju.

Vjerujemo kako će „Ero s onoga svijeta” i u godinama koje dolaze ostati jedan od zaštitnih znakova Vrlike, okupljajući ljubitelje opere i kulture iz cijele Hrvatske i inozemstva te čuvajući uspomenu na Milana Begovića i bogatu kulturnu baštinu našega kraja.