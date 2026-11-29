Prva adventska nedjelja nije prošla bez novog političkog osvrta na budućnost stadiona Poljud. Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita Mario Lolić ponovno je upozorio na izostanak javne objave zaključaka stručnog povjerenstva koje je analiziralo stanje splitskog stadiona.

"Uz prvu adventsku nedjelju, čisto da zabilježimo, prolazi još jedan tjedan bez objave rezultata mišljenja stručnog povjerenstva o stanju stadiona Poljud. Toliko o tome. Naprid Bili danas!", objavio je Lolić na društvenim mrežama.

Najave se nižu već mjesecima

Podsjetimo, pitanje budućnosti Poljuda već mjesecima jedna je od najvažnijih tema splitske političke i sportske javnosti. Dok je Vlada krajem rujna podržala projekt cjelovite rekonstrukcije Poljuda, iz Hajduka su jasno poručili da žele izgradnju novog stadiona.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u više je navrata isticao kako će konačan stav zauzeti nakon što se izjasni struka, naglašavajući da Split i Hajduk zaslužuju suvremeni stadion koji će zadovoljiti najviše europske standarde. Još 12. listopada ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je da je stručno povjerenstvo predstavilo svoje zaključke nadležnima te najavio da će javnost uskoro biti upoznata sa sadržajem dokumenta i daljnjim koracima.

Lolić upozoravao i prošle nedjelje

O istoj temi Lolić se oglasio i prošle nedjelje, 22. studenoga, o čemu je pisala i Dalmacija Danas.

Tada je podsjetio na najavu gradonačelnika Šute iznesenu na sjednici Gradskog vijeća te otvorio pitanje odgovornosti za pomicanje rokova i izostanak konkretnih informacija. Zapitao se je li problem u radu povjerenstva, gradskoj upravi, komunikaciji ili postoje okolnosti s kojima javnost još nije upoznata.

Što mislite, kako bi trebalo riješiti pitanje budućnosti Poljuda? 🏟️ Temeljito obnoviti postojeći Poljud 🏗️ Izgraditi potpuno novi stadion 📋 Pričekati mišljenje struke pa donijeti odluku ⏳ Previše se priča, vrijeme je za konkretne poteze 🤷 Nemam mišljenje o tome Glasaj

Od predstavljanja zaključaka prošlo gotovo sedam tjedana

Od ministrove potvrde da je povjerenstvo predstavilo svoje zaključke prošlo je gotovo sedam tjedana, a prema današnjoj Lolićevoj objavi, javnost još uvijek čeka njihovu objavu. Hoće li Poljud biti rekonstruiran ili će Split dobiti potpuno novi stadion?

Što je struka utvrdila o stanju postojeće konstrukcije i kada će Splićani dobiti konkretne odgovore?

Pitanja su to koja i dalje čekaju rasplet.