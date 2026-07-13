Još jedan Splićanin (28) završio na Bilicama: Bježao policiji na romobilu pa odbacio drogu

Policijski službenici interventne policije jučer, 12. srpnja 2026. godine oko 18:45 sati na području Splita uočili su 28-godišnjeg muškarca na električnom romobilu za kojeg je postojala sumnja da posjeduje drogu. Sumnja je dodatno pojačana činjenicom da je muškarac ranije kazneno prijavljivan zbog preprodaje droge, ali i drugih kaznenih djela.

Kada su policijski službenici krenuli u postupanje, 28-godišnjak je zaustavio romobil i pokušao pobjeći trčeći. Tijekom bijega odbacio je vrećicu u kojoj je naknadno pronađen kokain.

Policijski službenici su ga ubrzo sustigli, nad njim uporabili sredstva prisile te ga uhitili. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je kod sebe imao 26 paketića kokaina ukupne težine 25,3 grama i 300 eura.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, 28-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.