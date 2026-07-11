Još jedan skupi suvenir s Mundijala: FIFA pronašla novi način zarade

FIFA, koja se suočava s optužbama za previsoke cijene za Svjetsko prvenstvo kojemu su domaćini SAD, Kanada i Meksiko, počela je prodavati i komade travnjaka na kojemu će se 19. srpnja igrati finale Svjetskog prvenstva. Svaki komad terena sa stadiona MetLife u New Jerseyju koštat će 450 dolara (oko 394 eura).

U FIFA-inoj službenoj trgovini navodi se da je svaki komad travnjaka dimenzija 17.5 x 17.5 x 17.5, no nije pojašnjeno radi li se o inčima ili centimetrima. "Osigurajte si autentični dio nogometne povijesti, originalni komad terena s finala Svjetskog prvenstva 2026., trajno sačuvan u prozirnom akrilu uz koji dolazi i prigodni USB", navodi FIFA u opisu proizvoda i dodaje:

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"Svaki izložak sadrži originalni fragment legendarne travnate površine s finalne utakmice, što ga čini jedinstvenim kolekcionarskim predmetom u čast jednog od najvećih sportskih događaja na svijetu."

Skupe ulaznice

Akrilni blok s USB-om sadrži i videozapis o autentičnosti proizvoda te dolazi u premium kutiji s preklopnim poklopcem i atraktivnim detaljima. Dostava suvenira moguća je isključivo na adrese u Sjedinjenim Državama i Europi, a narudžbe će se slati tek nakon odigranog finala, poručili su iz FIFA-e, prenosi Index.

Prodaja dijelova travnjaka s velikih utakmica nije neuobičajena. FIFA je tako na aukciji prodavala i komade terena sa stadiona MetLife nakon prošlogodišnjeg finala Svjetskog klupskog prvenstva, u kojemu je Chelsea pobijedio Paris Saint-Germain.

Ova prodaja događa se u kontekstu visokih cijena za samo finale. Podsjetimo, FIFA prodaje ulaznice po cijenama koje variraju od oko 7.400 dolara (oko 6.500 eura) do 30.000 dolara (oko 26.000 eura). U službenoj preprodaji cijene idu i do višemilijunskih iznosa.