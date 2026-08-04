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Još jedan požar na području Splitsko-dalmatinske županije, preusmjerena dva kanadera

Zračne snage uključuju se u gašenje požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje su preusmjerena dva Canadaira CL-415

Na požarište kod Labinskih Draga u Splitsko-dalmatinskoj županiji upućena su dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, izvijestilo je Ministarstvo obrane.

Zračne snage preusmjerene su kako bi pomogle vatrogascima na terenu u gašenju požara koji je zahvatio otvoreni prostor.

Angažiranje kanadera dio je napora za što brže stavljanje požarišta pod nadzor i sprječavanje daljnjeg širenja vatre. Na terenu se, uz zračne snage, očekuje i djelovanje zemaljskih vatrogasnih postrojbi.

Više informacija o stanju na požarištu bit će poznato nakon završetka trenutačne intervencije.

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