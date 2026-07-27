Još jedan ponavljač završio na Bilicama: Mjesec dana provest će iza rešetaka

Sud je odredio zadržavanje do 30. srpnja 2026. godine 50-godišnjem vozaču, višestrukom počinitelju prometnih prekršaja, kojeg su policijski službenici Druge policijske postaje zaustavili u Križanićevoj ulici u Splitu.

Muškarac je u četvrtak, 23. srpnja, oko 15.45 sati upravljao automobilom unatoč ranije izrečenoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Osim toga, odbio je zahtjev policijskih službenika da se podvrgne preliminarnom testiranju na prisutnost opojnih droga u organizmu.

Kako navode iz policije, riječ je o vozaču koji je zbog brojnih prometnih prekršaja već više puta sankcioniran. Tijekom siječnja ove godine policija ga je na području Splita zaustavila te utvrdila da je počinio ista dva prekršaja – vozio je unatoč zabrani i odbio testiranje na droge. Za odbijanje testiranja pravomoćno je kažnjen i krajem 2024. godine.

S obzirom na njegovo dosadašnje ponašanje i učestalo kršenje prometnih propisa, policija ga je odmah uhitila te žurno, u petak 24. srpnja, privela na nadležni sud.

Policija je predložila da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje te izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

Nakon saslušanja sud je prihvatio prijedlog te mu odredio zadržavanje zbog nepoštivanja pravnih normi i posebne upornosti u protupravnom ponašanju. Po završetku postupka predan je u zatvor.