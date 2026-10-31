Još jedan odlazak potresao hrvatsku glazbenu scenu: Preminuo legendarni basist Azre

Na dan kada je Hrvatsku potresla vijest o smrti Mate Miše Kovača, stigla je još jedna tužna vijest iz svijeta glazbe. U 67. godini života preminuo je Mišo Hrnjak, basist kultne zagrebačke grupe Azra, koji je zajedno s Branimirом Johnnyjem Štulićem i Borisom Leinerom činio njezinu najpoznatiju postavu.

Vijest o njegovoj smrti objavio je glazbeni portal Ravno do dna.

Hrnjak je sudjelovao u stvaranju nekih od najvažnijih albuma domaće rock-glazbe. Svirao je na debitantskom albumu Azra iz 1980. godine, zatim na Sunčanoj strani ulice iz 1981. te Filigranskim pločnicima iz 1982. godine. Njegove bas-dionice bile su važan dio prepoznatljivog zvuka benda koji je ostavio neizbrisiv trag na regionalnoj glazbenoj sceni.

Napustio Azru na vrhuncu slave

Iako je Azra početkom osamdesetih uživala golemu popularnost, Hrnjak je 1982. godine odlučio napustiti grupu. Njegov odlazak bio je povezan s odlaskom na obvezno služenje vojnog roka, ali i željom da se povuče iz profesionalnog bavljenja glazbom.

Nakon odlaska iz benda putovao je Europom, a važan dio života proveo je u Mađarskoj, gdje je upoznao suprugu Uršulu. Zajedno su dobili petero djece, a Hrnjak se posvetio obitelji i izradi namještaja po mjeri.

Za razliku od nekadašnjih kolega, odlučio je živjeti daleko od reflektora i medijske pozornosti. Njegovo dugogodišnje povlačenje iz javnosti povremeno je poticalo različite glasine o njegovu životu.

Odlaskom Miše Hrnjaka hrvatska glazbena scena izgubila je jednog od glazbenika koji su sudjelovali u stvaranju zvuka Azre, benda čije pjesme i danas slušaju generacije.