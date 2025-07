Još jedan korak u očuvanju kulturne baštine: Počinje sanacija Tvrđave Klis

Danas je na Tvrđavi Klis svečano potpisivan ugovor s izvođačem radova povodom početka radova na Novoj barutani na Tvrđavi Klis.

Radovi se izvode u sklopu EU projekta: "Sanacija Nove barutane i konzervacija arheoloških iskopina na pripadnom platou i platou iza crkve sv. Vida" ukupne vrijednosti 310 tisuća eura od čega Ministarstvo kulture financira 200 tisuća eura bespovratnih sredstava.

Projekt sanacije Nove barutane predstavlja značajan korak u obnovi i valorizaciji jednog od najvažnijih kulturno-povijesnih spomenika u Dalmaciji, s ciljem unapređenja kulturne i turističke ponude te očuvanja bogate baštine Klisa.

"Odmah krećemo s početkom radova, iako je turistička sezona u tijeku. Moramo do kraja godine ovaj projekt dovršiti. Vrijednost projekta je oko 310 tisuća eura, od čega 200 tisuća eura sufinancira Ministarstvo kulture, a ostatak Općina Klis", kazao je načelnik Klisa Jakov Vetma.

Iza ovoga kreće se s novim projektom, koji je već projektiran. EU sredstva su osigurana, a radi se o investiciji od 900 tisuća eura koja će osigurati obnovu obzida na području Kliške tvrđave, s tim da će ići u sanaciju nekoliko kritičnih točaka, a onda naravno i u sanaciju obzida koji su važni da bi se pokazala tvrđava u najljepšem svijetlu.

"Mi smo već imali projekte gdje smo tretirali vegetaciju, gdje je bilo puno nekakvih radova, odnove ljetne pozornice, obnove topničke vojarne, obnove trećeg obzida, a sad će ovo biti jedan završetak", dodao je Vetma.

Prije nekoliko mjeseci potpisan je ugovor i s odašiljačima i vezama o izmještanju repetitora na Kliškoj tvrđavi, kojemu tu nije ovdje mjesto. On je tu donesen 1984. godine, ima apsolutno sve dozvole i zahvaljujući dobroj volji odašiljača će se izmaknuti.

"U ovom trenutku se radi sva projektna dokumentacija za novu lokaciju koja će biti izvan urbanog područja Klisa, a onda će se ovaj ovdje repetitor konačno izmaknuti. Nakon toga ćemo srediti Kružićevu kulu", dodao je Vetma.

"Ovdje je idealan prostor za bilo kakvu vrstu evenata, s obzirom da je zaštićen od vjetra i da postoji objekt koji može biti višenamjenski. Tu je Knežev dvor, najveći objekt na Kliškoj tvrđavi, koji ima i sanitarne čvorove, ono što je bilo kakvoj organizaciji potrebno", rekao je Vetma.

Renovacija će se izvršiti cjelovita

Tehničke aspekte sanacije objasnio je glavni projektant Darko Kulić.

"Renovacija će se izvršiti cjelovita, da bi se ostvarila svrha sama sanacije, pristupačnost, omogućavanje posjetiteljima ulaz i održavanje eventualno nekih eventa. Riješit će se i problem vlage. što je sastavni dio sanacije. Izvršit će se prekrivanje vlage injektiranjem svih obodnih zidova, dok će se samo vanjski zidovi, koji su dio samih obzida, sanirati u sklopu sanacije svih obzida, što je naredna faza zbog nedostupnosti i potrebe postavljanjem zahtjevnih skela", rekao je Kulić.

"Radovi obično kreću od kritičnog dijela, u našem slučaju to je krovište, gdje će se izvršiti demontaža crijepa koji je derutan, svih donjih slojeva, doći će se do zdravih slojeva, odnosno do ovog zidanog svoda od opeke koji se radio u sklopu same nove barutane", dodao je.

Ivo Miloš, direktor tvrtke Neir, već dugi niz godina surađuje na projektima na Kliškoj tvrđavi.

"Već preko 25 godina smo na ovoj tvrđavi, i to znači puno. Tako da uvijek nam je drago ovdje raditi, na ovoj tvrđavi, jer smo napravili lijepe objekte i lijepe stvari", rekao je.