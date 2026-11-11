Još jedan diler 'pao' nadomak Trogira

Splitsko-dalmatinska policija nastavila je s aktivnostima usmjerenima na suzbijanje kriminaliteta droga. Ovoga puta u Marini je uhićen 52-godišnji državljanin Nizozemske, kod kojeg je pronađena veća količina marihuane, ali i oprema za njezin uzgoj.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policijski službenici Službe kriminaliteta droga u utorak, 10. studenoga 2026. godine, postupali su prema nizozemskom državljaninu rođenom 1974. godine.

Policija pretražila kuću i pronašla gotovo kilogram droge

Tijekom pretrage doma kojim se muškarac koristi policijski službenici pronašli su i oduzeli 980 grama marihuane, kao i opremu namijenjenu njezinu uzgoju.

Nakon pronalaska droge muškarac je uhićen.

Slijedi kaznena prijava

Iz policije su potvrdili da će osumnjičeni tijekom današnjeg dana, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku.