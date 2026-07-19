Još jedan dalmatinski grad kažnjavat će neprimjereno odjevene: 'To nije moralno. I mala djeca vide'

U Zadru su postavljene nove table s upozorenjima o neprimjerenom odijevanju. Iako zabrana za staru gradsku jezgru postoji već četiri godine, cilj novih tabli je podsjetiti zadarske turiste da bi zbog izlaska u grad u plažnom izdanju mogli platiti kaznu.

Kolike su kazne, tko na obali ima najviše kazne za neprimjereno obučene, što o svemu misle domaći, a što turisti?

Na više od 30 stupnjeva, svaki komad odjeće čini se kao višak, pa je i dolazak u centar grada u plažnom izdanju posjetiteljska navika toliko česta da su u Zadru za prekršitelje ove komunalne odredbe propisane kazne od 132 eura.

"Ahhh!", odgovara do pasa goli mladi Poljak kojega su zatekli na glavnom gradskom trgu i podsjetili da su upozorenja na svim ulazima u staru jezgru. Ženski ostatak obitelji netom prije toga navukao je majice na kupaće kostime, javlja RTL.

Domaći traže red u povijesnoj jezgri

Na najfrekventnijem mjestu u centru gdje se susreću domaći i turisti, lokalno stanovništvo nagleda se svakakvih oskudnih modnih izdanja.

"Ja sam svaki dan na brodu, da nemam broda otiša bi ća iz Zadra jer ovdje di ja živim, to je katastrofa. Budu goli do pasa, ova ženska ne znaš jesu joj manje mudante od kupaćeg ili ono za cice gori", kaže Venci Jurin, koji je kao pomorac oplovio svijet, pa smatra da su taka pravila svugdje u svijetu podrazumijevajuća.

Slaže se i Zadranin Mario Josip Škibola. "Ja bih to zabranio jer to nije moralno. I djeca mala vide da ide netko u tangama, neke da oprostite i gole. To nije u redu, ipak je Zadar grad kulture", rekao je.

Poštedu za komodnije obučene ne bi dao ni Marino Viduka, znatno mlađi od prethodnih sugovornika.

"Po meni je to u redu da se u grad ne smije ulaziti u kupaćem kostimu jer se zna da su kupaći kostimi za plažu. Nisu za ući u dućan ni šetati po gradu u njima, nego postoji alternativa da se nešto obuče priko tog kupaćega", kaže.

Zadarska komunalna odluka stara je četiri godine, ali je zbog učestalog kršenja sada aktualiziralo postavljanje tabli s upozorenjima na ulazima u stari dio grada iako na njima nije ispisana i visina kazni.

Kazne za neprimjereno odjevene u starim gradskim jezgrama postoje i u drugim gradovima. U Splitu je, primjerice 150 eura kao i u Dubrovniku, a u Hvaru su najviše – 500 eura za hodanje bez majice, a 600 eura za hodanje u kupaćem kostimu izvan plaže.

Turisti podržavaju pravila, grad prvo upozorava

Table s upozorenjima služe informativno i edukativno, a prekršitelje se najprije opomene, poručuju iz Grada Zadra.

"Imali smo situacija gdje posjetitelji hodaju u kupaćim kostimima, goli do pasa tako da u ovakvim slučajevima kontrolu vrše komunalni redari te upozoravaju naše posjetitelje na dress code, odnosno ako se oni ogluše na upozorenja komunalnih redara isti im izdaju obavezni prekršajni nalog u iznosu od 132 eura", kaže gradski pročelnik za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Hrvoje Marić.

Ništa protiv "obučenog" pravila nemaju ni turisti koji su ovakva upozorenja vidjeli i po stranim turističkim središtima.

"Mislim da je to dobro pravilo jer toliko puno ljudi uokolo hoda polugolo i mislim da je jednostavno skromnije kad bi se ljudi lijepo obukli", kaže mlada Njemica Mara koja nije obučena nimalo konzervativno, ali ni neprimjereno kao i njezina vršnjakinja Lydia.

"Vrlo je neprimjereno hodati polugol. To je izdanje za plažu, a ne za stari grad gdje drugi turisti hodaju uokolo i razgledavaju", dodaje.

Bez obzira koliko je vruće, primjerenija šetnja ulicama unutar spomeničkih cjelina možda nije tijelu ugodnija, ali je za džep svakako jeftinija varijanta.