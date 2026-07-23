JOŠ JE TU Kornjača koja je ugrizla kupače snimljena na još jednoj lokaciji u Kaštelima

Nakon serije nedavnih neugodnih susreta i ugriza koji su uznemirili kupače na potezu od Kaštel Kambelovca do Lukšića, priča o morskoj kornjači u Kaštelanskom zaljevu dobila je novi nastavak. Portal Grada Kaštela danas je zaprimio snimku kornjače u luci u Kaštel Starom.

Na njoj se jasno vidi kornjača prilično velikih dimenzija kako pliva u blizini obale. No, ovaj susret, na sreću je prošao mirno i bez incidenata, jer u tom dijelu luke nema kupača, samo su vezane brodice.

Podsjetimo, proteklih dana zabilježeno je više napada glavate želve na plivače, pri čemu je nekoliko osoba, uključujući i jedno dijete, zbog ugriza potražilo pomoć u Hitnoj medicinskoj službi u Kaštel Starom.

Stručnjaci s Instituta za oceanografiju i ribarstvo ističu kako je ovakvo ponašanje kornjača iznimno neobično jer se radi o zaštićenim životinjama koje u pravilu bježe od ljudi, a ugrizi su najčešće obrambena reakcija ako se osjete ugroženo.

Posljednjih se godina bilježe i znaci povratka gniježđenja ovih životinja na Jadranu, što je ranije bila rijetkost, no Kaštelanski zaljev nije njihovo tipično stanište za polaganje jaja, kazao nam je u zadnjem razgovoru dr. sc. Perom Tutmanom s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.

- Inače se gnijezde na pješčanim plažama gdje mogu lako zakopati jaja, kakvih kod nas nema puno. Zadnjih stotinu godina nije bilo zabilježeno da se gnijezde u našim krajevima, no prošle su godine nađeni mladi na plaži u Lumbardi na Korčuli, a kolege iz Crne Gore pronašle su gnjezdište na plaži u Ulcinju. Je li to povezano s globalnim zagrijavanjem, zaista ne znam. Neobično je da dolaze toliko blizu obale i da pokazuju takvu reakciju prema ljudima - zaključuje dr. Tutman.

Osvrnuo se i na postupanje u ovakvim situacijama, istaknuvši da se podaci prikupljaju u bazu podataka, dok na terenu postupaju samo ako su kornjače ozlijeđene.

- Nemamo sustav na razini Hrvatske koji bi bio zadužen samo za kornjače, pa ih, ukoliko nisu ugrožene, ne diramo - dodao je.

Savjet za kupače

Ako uočite morsku kornjaču u svojoj blizini ne prilazite joj i ne dodirujte je. Ne blokirajte joj put prema otvorenom moru. Zadržite oprez i mirno otplivajte u drugom smjeru, kazao je Tutman.

Nema razloga za paniku, no s obzirom na to da se kornjača očito i dalje zadržava u akvatoriju Kaštela, kupačima se preporučuje dodatna doza opreza prilikom ulaska u more.

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