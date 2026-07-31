Još dva dana do cilja: Stjepan pliva oko Brača, a danas mu se pridružuju sportaši

Ultramaraton "Brač 100K", koji je započeo kao osobni sportski izazov Stjepana Lukšića, prerastao je u veliku otočnu priču o upornosti, solidarnosti i zajedništvu. Današnja etapa od Povlja do Pučišća bit će posebna jer će mu se u moru i na kopnu pridružiti sportaši i rekreativci okupljeni oko istog cilja – pomoći oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Stjepan već danima pliva oko otoka Brača, a njegov pothvat odavno je prerastao granice individualnog sportskog izazova. Brojni ljudi prepoznali su trud, predanost i odricanje koje je potrebno kako bi deset dana zaredom svladavao zahtjevne morske dionice.

Zajedno od Povlja do Pučišća

Današnja etapa tako postaje svojevrsna proslava sporta i zajedništva. Uz Stjepana će zaplivati Marko Denković-Kraljev, koji je prije samo nekoliko dana uspješno preplivao La Manche. Na kopnu će ih pratiti trkačica Helena Bule, dok će biciklističku dionicu voziti Ivo Bralić, Vice Damjanović i Andrea Batnožić. Njihovo zajedničko sudjelovanje šalje poruku na kojoj se od početka temelji projekt "Brač 100K" – nijedna granica nije nepremostiva kada postoje snažna volja, podrška i zajednički cilj.

Građani su pozvani da danas oko podneva dođu u Pučišća i dočekaju plivače nakon završetka zahtjevne dionice.

Do kraja velikog pothvata još samo dva dana

Nakon današnje etape Stjepanu će do završetka pothvata preostati još samo dva dana plivanja. Svakim zaveslajem nastoji povećati vidljivost udruge More snage Brač, koja pruža psihološku podršku osobama oboljelima od karcinoma i članovima njihovih obitelji na cijelom otoku. Cilj akcije nije samo sportski. Tijekom ultramaratona prikupljaju se donacije kojima će se financirati angažman psihoterapeuta za grupni rad s pacijentima i njihovim bližnjima.

Poruka organizatora je jasna – pomoć ne bi smjela ovisiti o tome živi li osoba na otoku ili na kopnu, a nitko kroz teško razdoblje liječenja ne bi trebao prolaziti sam.

Kako pomoći? Svi koji žele podržati humanitarni cilj projekta mogu donirati sredstva na račun otvoren pri Društvu Crvenog križa Brač. Društvo Crvenog križa Brač Petra Jakšića 11, 21400 Supetar OIB: 22045187327 Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR9823600001503668356 Novosti i tijek akcije moguće je pratiti i putem službenog Facebook profila projekta.