Jooooj! Morate vidjeti ovaj video Matea Kovačića

Nakon što je Hrvatska pobjedom protiv Gane osigurala plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, Mateo Kovačić podijelio je trenutak koji mu je ovu večer učinio još posebnijom.

Na društvenim mrežama objavio je video na kojem ga nakon utakmice na travnjaku nježno grli njegova kći Luna. Dok stadion još slavi veliki uspjeh Vatrenih, Kovačić u naručju drži svoju najmlađu navijačicu, a emotivni prizor brzo je privukao pozornost navijača.

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Uz video je napisao kratku, ali znakovitu poruku:

"A special night, made even more special." ("Posebna večer, učinjena još posebnijom.")

Hrvatska je pobjedom protiv Gane izborila mjesto u nokaut fazi Svjetskog prvenstva, a za Kovačića je slavlje dobilo i posebnu obiteljsku notu. Upravo je zagrljaj kćeri Lune bio trenutak koji će veznjak Vatrenih, čini se, pamtiti jednako dugo kao i veliki sportski uspjeh.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mateo Kovacic (@mateokovacic8)