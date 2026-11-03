Jole otkrio Mišinu pjesmu koju bi svi trebali poslušati

Uoči velikog koncerta na Poljudu posvećenog legendarnom Miši Kovaču, popularni pjevač Jole osvrnuo se na bogatu glazbenu ostavštinu jednog od najvećih hrvatskih izvođača. Istaknuo je kako Mišin repertoar krije brojne glazbene dragulje koji su široj publici možda manje poznati, ali svojom kvalitetom nimalo ne zaostaju za njegovim najvećim hitovima.

-Uvijek svi spominju tih 20, 30, 40 megahitova, ali ja znam i taj malo dublji repertoar. Recimo, ima Mišina pjesma 'Poslije toliko godina'. Poslušajte to pa ćete vidjeti. I takvih on ima sigurno još jedno 50 za koje šira masa ne zna - kazao je Jole.

Naglasio je i koliko je Mišina dugogodišnja karijera ostavila dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni.

-Puno je tu godina karijere, puno albuma, puno singlova, singlica, longplejki, poslije i CD-ova. Puno je dobrih autora pisalo za njega i ta njegova interpretacija... Što ćemo reći o Oliveru i Miši Kovaču? Nema dalje - poručio je Jole.