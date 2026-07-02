Jole nam otvorio dušu: "Osjećam se kao da imam 28 godina, kći mi krade popularnost, a Arene su ozbiljno u planu"

Iza nas je još jedno spektakularno izdanje Melodija Jadrana, festivala koji je ponovno okupio samu kremu domaće glazbene scene. U prepoznatljivom ambijentu Meštrovićevih galerija, pod zvjezdanim nebom, uz vrhunski orkestar i izvedbe uživo, publika je uživala u večeri koja je i ove godine potvrdila zašto ovaj festival ima posebno mjesto na domaćoj sceni.

Odmah nakon silaska s pozornice razgovarali smo s jednim od najpopularnijih Stobrečana, uvijek nasmijanim i energičnim Jolom. U opuštenoj ćakuli govorio je o nastupu, ljetnom ritmu, novoj pjesmi, dugogodišnjim suradnicima, velikim planovima, obitelji, kćeri koja sve više privlači pažnju na društvenim mrežama, ali i o hrvatskoj reprezentaciji na prvenstvu u Americi.

"Kad krene glazba, dobiješ takav adrenalin da sve postane pozitivni trening"

Melodije Jadrana održane su u pravom ljetnom ozračju. Vrućina je popustila tek toliko da se može disati, ali na pozornici je, kako bi se reklo, gorjelo.

"Veliko poštovanje najprije svim vašim čitateljicama i čitateljima na ovoj vrućini! Nije lako pjevati kad upeče, ali ja obožavam ovakve lijepe ljetne noći. Istina, malo je prevruće, ali kad krene glazba i svirka uživo, dobiješ takav adrenalin da to postane jedan lijep, pozitivan trening. Vidjeli ste i sami večeras kako je to izgledalo", kazao je Jole.

Ovogodišnji program bio je posebno bogat, a među izvođačima su bili i legendarni Talijani Ricchi e Poveri. Jole ih je, kaže, uspio popratiti, čak i na probama.

"Jesam, kako ne! Bio sam čak i na probama dok su se spremali. Nažalost, nisam ih stigao upoznati ni popričati s njima, stvarno nisam imao vremena, stalno je neki muving. Ali znam im barem četiri-pet pjesama. Ipak ja imam već neke godine pa sam te stvari pjevao još dok sam bio mulac u Stobreču. Sad su oživjeli te dvije pjesme, pogotovo onaj jedan megahit koji svi znaju", ispričao je.

Dodaje da ga posebno veseli što festival njeguje izvedbe uživo.

"Cijeli festival je lijepo posložen. Ova lokacija, orkestar, zvjezdano nebo i svirka uživo... Ja sam uvijek bio najveći pobornik pjevanja uživo i jednostavno sam oduševljen", naglasio je.

O Jeleni Rozgi: "Ona je dva koplja iznad svih nas"

U razgovoru se dotaknuo i Jelene Rozge, koja obilježava velikih 30 godina karijere i priprema veliki koncert. Jole i Rozga znaju se od samih početaka, iz vremena kada su profesionalne karijere započinjali kod Tončija Huljića.

"Meni je to vrijeme tako proletjelo da ne mogu vjerovati! Nas dvoje se znamo sto godina, zajedno smo kod Tončija Huljića započeli profesionalne karijere. Što reći o Jeleni? Najprije, ona je strašan profesionalac i jedna od najvrjednijih žena koje sam u životu upoznao. Ona doslovno živi za ovaj posao", rekao je Jole.

Za Rozgu ima samo riječi hvale.

"Ja stvarno volim svoj posao i trudim se dati maksimum, ali Jelena je dva koplja iznad svih nas po tom pitanju. Ona je toliki radnik da ne znam postoji li netko tko radi više od nje", poručio je.

Nova pjesma iz radionice Ivana Huljića: "Najvažnije mi je da ostane Jolijev pečat"

Na Melodijama Jadrana predstavio je i novu pjesmu, koja dolazi iz radionice Ivana Huljića.

"Tako je, Ivan Huljić je napravio pjesmu. Ja sam oduvijek volio imati ozbiljne suradnike oko sebe, od Tončija, Vjekoslave, Pere, pa do raznih drugih autora. Volim pomicati granice i malo mijenjati stilove. Nekad je to čista pop-zabavna, nekad klasična zabavna glazba, ali najvažnije mi je da uvijek ostane onaj prepoznatljivi Jolijev pečat", kazao je.

Ističe kako ga i dalje najviše privlače pjesme koje pričaju životne priče.

"Ovaj put imamo odličnu pop pjesmu i sjajnu temu. Volim opjevavati životne priče, tako je nastala većina mojih hitova. Oduševljen sam Ivanovim uratkom, Leo Škaro je odradio vrhunski aranžman, ja sam unio svoju energiju i vokal, a sad ćemo vidjeti kako će publika disati", dodao je Jole.

Pred njim je, kao i svake godine, dugo i radno ljeto. Koncertni raspored već je popunjen, a nastupi se nižu diljem regije.

"Nastupam doslovno diljem regije, non-stop sam na putu. Sinoć sam bio na Picokijadi u Đurđevcu, vikend prije u Bjelovaru, pa Varaždin, Istra, Zadar... Nema stajanja", kaže.

Unatoč tempu koji bi mnogima bio iscrpljujući, Jole tvrdi da ga takav ritam ne umara.

"Meni iskreno nije naporno. Ja to stvarno volim. Naravno, ključ je u tome što ostavim vremena i za sebe, za obitelj, prijatelje i putovanja. Onaj period od Nove godine pa do Uskrsa malo mi je lakši, tako da tada napunim baterije i imam vremena za svoj gušt", govori.

Pero Kozomara, Tribal i ljubav prema svirci uživo

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima i Pero Kozomara, dugogodišnji suradnik i menadžer.

"Pero je moj menadžer, ali mi je i napisao pet-šest odličnih pjesama. "Žene tulumare", "Bailando solo", "Dom bez adrese", "Ptice putuju"... Napisao mi je stvarno brdo dobrih hitova", istaknuo je Jole.

Ipak, ono na čemu posebno inzistira jest svirka uživo. Dok dio mlađih izvođača bira jednostavniji put, matrice i playback, Jole kaže da ga takav pristup ne zanima.

"A gle, lakše je pjevati pola sata, lakše je pjevati na playback, sve je lakše tako. Stisneš tipku, matrica ide i ti samo zijevaš. Ali ja sam navikao raditi na teži i pošteniji način. Naravno, ima ljudi koji rade na matricu pa pjevaju uživo, i to je u redu. Ali ja volim vrhunsku produkciju, volim kad je iza mene moj bend Tribal", kazao je.

Dodaje da u produkciji ne pristaje na kompromise.

"Kad snimam pjesmu, kažem Škari ili Mrduljašu: "Šalji ako treba u Nizozemsku ili Ameriku da se napravi mastering". Iako, imamo mi i u Croatia Recordsu vrhunske ljude, imamo u Splitu sjajne, mlade i talentirane momke. Mene jednostavno nosi taj život i ta energija", rekao je.

Potom je dodao rečenicu koja najbolje opisuje njegovu energiju.

"Ja se, kunem vam se, osjećam kao da imam 28 godina, a ne ovoliko koliko imam! Zato želim napraviti još puno toga u godinama koje dolaze", poručio je Jole.

"Taj osjećaj koji ti da svirka uživo ne može platiti nitko"

Jole kaže da mu je koncert s bendom i ozbiljnim glazbenicima iza leđa nešto što nema cijenu.

"Meni taj osjećaj koji ti da svirka uživo, kad te prate ozbiljni glazbenici i prateći vokali, kad možeš u bilo kojem trenutku okrenuti koncert u smjeru u kojem želiš, to meni ne može platiti nitko", naglasio je.

Upravo zbog takvog pristupa publika ga doživljava kao izvođača koji na pozornici ne kalkulira, nego daje sve od sebe. A kada je riječ o velikim solističkim koncertima, planovi postoje.

S obzirom na njegovu dugogodišnju karijeru, hitove i vjernu publiku, često ga nagovaraju na veliki solistički koncert. Cibonu je već napunio za 25 godina karijere, a sada se bliži i velika obljetnica od 30 godina.

"Nagovaraju me, i to nekoliko ozbiljnih produkcijskih kuća. Napravio sam Cibonu za 25 godina karijere, a sada, kad se bliži 30 godina, u planu su Arene u Zagrebu i Splitu. Mislim da ću to sigurno napraviti. Ako ništa drugo, a ono sebi za gušt i da to lijepo snimim da mi ostane za uspomenu", otkrio je Jole.

O pričama da je najskuplji pjevač na svadbama: "Stvarno ne znam"

Po estradnim kuloarima često se može čuti da je Jole jedan od najtraženijih, ali i najskupljih izvođača za svadbe u Hrvatskoj. Milan Terze nedavno se našalio da pjeva "za sirotinju" jer je Jole preskup.

Jole se na to nasmijao.

"Ja najskuplji? Stvarno ne znam. Danas svi rade svadbe. Dođe ti na pir i Čola, i Severina, i Rozga, Grašo, Zečić, Dalmatino... Svi sviraju svadbe. Jesam li ja najskuplji, stvarno nemam pojma", kazao je.

Ipak, otkriva da svadbe danas ne radi često kao nekada.

"Odradim par svadbi na proljeće i par na jesen. Ljeti ne radim svadbe već sigurno 15 godina, a isto vrijedi za studeni i prosinac. U tom ljetnom i zimskom periodu radim isključivo koncerte, evente i advente", rekao je.

No svadbe, dodaje, i dalje voli.

"Obožavam raditi svadbe i tulume, meni je to čast. Smiješno mi je jer su to s godinama shvatile i mnoge moje kolege koje su prije dvadeset godina pljuvale po svadbama. Ja im kažem: "Ljudi, što ima loše u tome da dođeš u Radisson u Splitu ili Westin u Zagrebu, pozdraviš ljude, otpjevaš vrhunski koncert, uveličaš im njihov najvažniji dan, zabaviš se i naplatiš svoj honorar?" Meni je to iskreno ljepše nego se voziti tri dana do Stockholma da bih odradio svirku", iskren je Jole.

Zagvozd kao mirna luka: "Čim imamo slobodno, bježimo gore"

Kada se reflektori ugase, Jole najradije bježi u Zagvozd. Imotska krajina za njega je posebno mjesto, obiteljska oaza i prostor mira.

"Zagvozd je moja mirna luka, uvijek bila i bit će. Pogotovo dok su mi roditelji, hvala Bogu, živi i zdravi. Ako Bog da, već sutra odlazim gore. Moja djeca i žena obožavaju provoditi vrijeme tamo, baš su bili dva-tri dana u Zagvozdu dok sam ja bio na putu. Čim imamo slobodno, bježimo gore", ispričao je.

Osim Zagvozda, voli i putovanja. Zimi odlazi na skijanje, a tijekom godine putuje s obitelji i prijateljima.

"Prakticiramo proljetna, ljetna i jesenska putovanja. Uvijek kombiniramo. Jedno putovanje ide obitelj, žena i djeca, a jedno s prijateljima. Bilo je tu svega, od Oktoberfesta do muških putovanja. Baš smo nedavno mi momci bili malo u Francuskoj, prije toga u Italiji. S obitelji proputujem cijelu našu Slavoniju, sad idemo u Istru na četiri-pet dana", kaže.

Putovanja nisu uvijek vezana uz posao. Naprotiv, Jole kaže da voli otići i potpuno privatno, bez mikrofona i benda.

"Bio sam desetak puta u Americi i Kanadi. Sedam puta sam išao poslovno pjevati, ali tri puta sam išao potpuno privatno, bez mikrofona, bez benda, samo supruga i ja. U Dubaiju sam bio jednom s prijateljima, a dva puta sa ženom i djecom. Volim to kombinirati", rekao je.

Obitelj na prvom mjestu: "Tek kad vidiš djecu, shvatiš kako godine lete"

Posebno emotivan bio je kada je govorio o obitelji i djeci. Kaže da čovjek tek kroz njih shvati koliko vrijeme brzo prolazi.

"Tek kad vidiš djecu, shvatiš kako godine lete. Evo, ja sam se osobno uvjerio u to. Moja najstarija Iva... Kao da sam je dobio prije pet-šest godina, a cura sada ima skoro 20 godina i završila je prvu godinu fakulteta! Ema i Tia su još tu sa mnom doma, sin je isto tu, a Iva je u Zagrebu na studiju. Uglavnom, blagoslovljen sam, sve je super", kazao je Jole.

Najstarija kći Iva studira u Zagrebu.

"Studira ekonomiju na američkom RIT-u. Ide joj odlično i stvarno mogu biti ponosan na nju", rekao je ponosni otac.

Kći influencerica sve je popularnija: "Iva je povukla na mene"

Iva sve više privlači pažnju i na društvenim mrežama, gdje je izgradila ozbiljnu publiku. Na pitanje je li na pomolu i pjevačka karijera, Jole odgovara uz osmijeh.

"Još nije propjevala, samo to fali! Iskreno, ne vjerujem da će se baviti pjevanjem. Iako je to bila moja velika želja, pa sam ih dvije-tri godine vodio na balet, u plesne studije, imali su učitelje solfeggia, klavira... Ali nisu pokazale neku preveliku želju za instrumentima, iako nam svi ti instrumenti danas stoje u dnevnom boravku", kaže.

No najvažnije mu je, ističe, da djeca izrastu u dobre ljude.

"Najbitnije mi je da su dobre u školi i da izrastaju u normalne, pristojne ljude. Što se tiče društvenih mreža, realno, ja bih trebao biti puno aktivniji gore jer znam da to donosi neku novu priču i odgaja nove generacije. Vremena se mijenjaju i ubrzavaju, a ja sam ionako hiperaktivan sam po sebi pa mi godine lete. Iva je povukla na mene, strašan je društvenjak, voli ljude, prijatelje i obitelj", govori Jole.

Na pitanje bi li pjevao na njezinoj svadbi ako se dogodi u skorijoj budućnosti, Jole odgovara u svom stilu.

"Gdje god ima mikrofon, ja ga uzmem! Ja volim pjevati i naravno da ću zapjevati gdje god je prigoda. Preponosan sam na njezin odabir, ima dečka već godinu i pol, dvije dana. Sad smo već i prijatelji. Rekao sam im: "Malo ste mi premladi, ali živite svoj život, pa kako Bog da"", ispričao je.

Reprezentacija u Americi: "Palimo na dizel pogon, ali vjerujem u naše momke"

Za kraj razgovora, tema koja se nije mogla izbjeći bila je hrvatska nogometna reprezentacija i nastup na prvenstvu u Americi.

"Naravno da pratim! A čujte, sad bih mogao prosipati klasične floskule, ali nama očito treba malo duže dok upalimo motor. Znači, čisti dizel pogon! Ali ja vjerujem u naše momke svim srcem", rekao je Jole.

Ipak, smatra da treba biti realan i svjestan veličine uspjeha koji Hrvatska ostvaruje u svjetskom nogometu.

"Ako ćemo realno i bez natjecateljskog pritiska, ljude nekad treba spustiti na zemlju. Treba pogledati istini u oči i reći koliki postotak ljudi u svijetu igra nogomet i koliko smo mi zapravo mala država. Koliko imamo registriranih nogometaša naspram jedne Njemačke, Engleske, Italije, Španjolske, Argentine...", govori.

Podsjetio je na visoko postavljenu ljestvicu hrvatskog nogometa.

"Naši su momci podigli ljestvicu strašno visoko, od '98. pa preko Rusije i Katra. Ne možeš uvijek očekivati čuda, treba biti realan jer je konkurencija brutalna. Ja te igrače danas više zovem atletičarima nego nogometašima. Ja sam generacija koja pamti Del Piera i Francuze od prije dvadeset godina, tada se igralo na vic, na balun, a danas je to čista trka gore-dolje. Ali gušt je gledati, naravno, pogotovo kad igraju top reprezentacije poput Portugala", kaže Jole.

"Naši momci igraju srcem za domovinu"

Unatoč svemu, Jole ostaje optimist.

"Ispostavilo se da smo u zadnjih trideset godina svima pomrsili račune. Ja sam vječni optimist, pa se nadam najboljem i ovaj put. Naši momci ne samo da žive za balun, nego igraju srcem za svoju domovinu i državu", poručio je.

Posebno ističe izbornika, navijače i hrvatsku dijasporu.

"Imamo predivnog izbornika na čelu, a o navijačima da ne pričam. Vidjeli ste te sjajne koreografije. Mnogi su u početku bili skeptični hoće li stadioni u Americi biti puni jer su to ogromna zdanja od 70 ili 90 tisuća ljudi, što je njima normalno za bejzbol ili američki nogomet. Ali FIFA je odradila vrhunski marketing, stadioni su puni, vibra je predivna, a naše kockice dominiraju", rekao je.

Za kraj je poslao i širu životnu poruku, u duhu onoga kako ga publika godinama doživljava: kao čovjeka koji jednako cijeni pjesmu, obitelj, prijatelje i domovinu.

"Naša dijaspora i ljudi koji su potegnuli iz Hrvatske pokazuju jednu posebnu vrstu ljubavi. Lijepo je da u ovim ludim i ubrzanim vremenima ostanemo vjerni onim našim starim "tvorničkim postavkama", obitelj, domovina, vjera. I naravno, popijte kavu s prijateljem, saslušajte ga, nemojte dopustiti da vas ubrzani život potpuno odnese. Treba raditi i boriti se, ali uvijek nađite vremena za obitelj i drage ljude", zaključio je Jole.