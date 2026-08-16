Joksimović ostao zatečen nakon koncerta u Trogiru. Tek tada su mu otkrili tajnu: "Posebno..."

Poznati srpski pjevač Željko Joksimović prije nekoliko dana održao je koncert u jednoj od najatraktivnijih dalmatinskih koncertnih kulisa, a tek nakon završetka nastupa doznao je detalj koji je cijeloj večeri dao sasvim novu dimenziju. Joksimović je u srijedu, 12. kolovoza, nastupio u Kuli Kamerlengo u Trogiru, gdje je koncert bio zakazan za 21 sat.

Nakon koncerta na društvenim mrežama otkrio je zanimljivu priču o instrumentu na kojem je svirao. Naime, jedan od njegovih suradnika tek mu je po završetku nastupa rekao da je riječ o električnom klaviru koji je svojedobno kupljen od Olivera Dragojevića, još za života legendarnog hrvatskog glazbenika.

"Tek posle završenog koncerta u Trogiru, saradnik mi reče da sam svirao na električnom klaviru, koji je kupljen od Olivera Dragojevića, za njegovog života", napisao je Joksimović.

Uz objavu je pokazao i instrument te otkrio još jednu njegovu posebnost. "Ovo je taj el. klavir. Posebna tehnika ozvučavanja svake žice, sa posebnim mikrofonima. Poseban osećaj", poručio je.