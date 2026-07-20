Johnson i obitelj uživaju u Dalmaciji, oduševljeni poznatim restoranom: "Imali smo nevjerojatnu večeru"

Legendarni američki košarkaš Earvin „Magic“ Johnson ponovno je stigao u Dalmaciju. Nekadašnja zvijezda Los Angeles Lakersa ovoga vikenda posjetila je Dubrovnik, gdje je sa suprugom Cookie, sinom EJ-em te prijateljima uživala u večeri pokraj povijesnih gradskih zidina.

Johnson je fotografije iz poznatog dubrovačkog restorana Nautika podijelio na Instagramu, na kojem ga prati gotovo četiri milijuna ljudi.

– Sinoć smo imali nevjerojatnu večeru u restoranu Nautika u Dubrovniku – poručio je košarkaški velikan uz fotografije nasmijane obitelji.

Dubrovnik mu je postao nezaobilazna postaja

Magic Johnson već godinama ljetuje na Mediteranu, a hrvatska obala redovito se nalazi na njegovu itineraru. Ovogodišnje putovanje započeo je obilaskom Italije i Grčke, nakon čega je posjetio Crnu Goru, a potom uplovio u Dubrovnik.

Prije dolaska u Hrvatsku susreo se s bivšim hrvatskim košarkašem Daliborom Bagarićem i njegovom obitelji, kao i s nekadašnjim NBA centrom Bobanom Marjanovićem.

Dolazak 206 centimetara visokog Amerikanca ni ovaj put nije prošao nezapaženo. Johnson je strpljivo pozirao s obožavateljima, uključujući i najmlađe koji su prepoznali jednu od najvećih zvijezda u povijesti košarke.

Prošlog ljeta prošetao trogirskom rivom

Hrvatska mu očito ne može dosaditi. Prošlog ljeta Johnson je sa suprugom i prijateljima posjetio Trogir, gdje je prošetao rivom i privukao veliku pozornost prolaznika.

U Hrvatsku se vraća već godinama, najčešće tijekom dugih obiteljskih krstarenja luksuznom jahtom, a Dubrovnik mu je jedna od najdražih postaja na Jadranu.

Pet NBA prstenova i status košarkaške ikone

Magic Johnson cijelu je profesionalnu karijeru proveo u Los Angeles Lakersima, s kojima je osvojio pet naslova NBA prvaka. Triput je proglašen najkorisnijim igračem lige, a ostao je zapamćen kao jedan od najboljih organizatora igre i najutjecajnijih košarkaša svih vremena.

Iako se od profesionalne košarke oprostio prije više od tri desetljeća, njegov dolazak i danas izaziva veliko zanimanje gdje god se pojavi – pa tako i na hrvatskom jugu.