John Malkovich Hrvatskoj donio milijune pregleda: Novi promotivni video HTZ-a odjeknuo diljem svijeta

Novi promotivni video Hrvatske turističke zajednice "Croatia – I Hear It’s Beautiful", u kojem glavnu ulogu ima svjetski poznati glumac John Malkovich, u manje od dva mjeseca ostvario je snažan međunarodni odjek. Glavni video i njegova kraća teaser verzija zajedno su prikupili čak 17,3 milijuna pregleda, a kampanja je zabilježila velik interes publike na nizu važnih emitivnih tržišta.

Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, šestominutni video objavljen na YouTubeu premašio je šest milijuna pregleda, uz više od 81 tisuću dijeljenja i više od 2.100 komentara. Najveći interes među gledateljima zabilježen je u Sjedinjenim Američkim Državama, Poljskoj, Italiji, Njemačkoj i Mađarskoj, ali video je privukao pažnju publike i u brojnim drugim zemljama.

Milijuni pregleda i deseci tisuća dijeljenja

Velik angažman ostvarila je i kraća teaser verzija kampanje, objavljena na društvenim mrežama Hrvatske turističke zajednice. Na Facebooku je video podijeljen više od 2.000 puta, na Instagramu više od 17.000 puta, dok je na TikToku zabilježeno oko 1.500 dijeljenja.

Brojke pokazuju da kampanja nije ostala samo na klasičnom promotivnom dosegu, već je sadržaj potaknuo korisnike da ga samostalno dijele i komentiraju. Posebno je zanimljivo što velik broj pozitivnih reakcija nije stigao samo iz Hrvatske, odnosno od publike koja prema prikazanim motivima ima nacionalnu ili emocionalnu povezanost, nego i od gledatelja iz drugih dijelova svijeta.

Video završio i na Redditu, stranci hvale humor i originalnost

Jedan od primjera spontanog širenja videa izvan službenih kanala HTZ-a zabilježen je na Redditu, gdje se među inozemnim korisnicima razvila rasprava o kampanji.

U komentarima su se, prema informacijama HTZ-a, posebno isticali originalnost koncepta i humor, a video je izazvao interes publike koja Hrvatsku i njezinu turističku promociju promatra potpuno izvana. Kampanja je potaknula i nastanak brojnih autorskih osvrta i reakcija na YouTubeu. Korisnici su samostalno objavljivali sadržaje u kojima analiziraju scenarij, kreativni koncept, Malkovichevu izvedbu, humor i način na koji je Hrvatska predstavljena svijetu.

Pojedini takvi videozapisi ostvarili su više desetaka tisuća pregleda, čime se doseg kampanje nastavio širiti i izvan službenih komunikacijskih kanala Hrvatske turističke zajednice. Međunarodni interes nije se zaustavio samo na društvenim mrežama. Promotivni video zabilježio je više od 260 medijskih objava na 15 emitivnih tržišta. O kampanji su izvještavali brojni veliki europski informativni mediji, među kojima su Kleine Zeitung, oe24, Kurier, T-Online, RTL, NU.nl, Corriere della Sera, Gazeta, WP.pl, France 24, POP TV, Delo, Dnevnik.si i Pravda. Video je privukao pažnju i specijaliziranih turističkih i marketinških medija kao što su The Drum, Travel Weekly, Travel Market Report, Media Marketing, About Travel i TTG, kao i lifestyle medija među kojima su Falstaff, Stern, Panorama, HelloMagyar, Roadster i Travel Squire.

Malkovich postao lice hrvatske turističke promocije

Kombinacija milijunskih pregleda, velikog broja dijeljenja, spontanih reakcija publike i međunarodne medijske prisutnosti pokazuje da je kampanja "Croatia – I Hear It’s Beautiful" uspjela privući pažnju daleko izvan domaćeg tržišta.

Posebno važnim pokazuje se činjenica da se o videu raspravlja i izvan službenih kanala HTZ-a – kroz reakcijske videozapise, komentare i rasprave korisnika koji nisu izravno povezani s Hrvatskom.

John Malkovich tako je, barem prema dosadašnjim rezultatima kampanje, postao jedno od najprepoznatljivijih međunarodnih lica aktualne promocije hrvatskog turizma, dok milijunske brojke potvrđuju da je poruka o Hrvatskoj pronašla put do globalne publike.