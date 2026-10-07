Jo Nesbø uživao u srcu Splita: Slavni pisac posjetio Vestibul i fotografirao se s Nenom Nizićem

Svjetski poznati norveški pisac i jedan od najpopularnijih autora kriminalističkih romana današnjice Jo Nesbø tijekom boravka u Hrvatskoj nije propustio posjetiti ni Split, grad koji ga je ponovno osvojio poviješću, ambijentom i dalmatinskim gostoprimstvom. Nesbø u Hrvatskoj boravi u sklopu turneje i promocije svog novog romana "Završni kadar", a splitskoj se publici predstavio i na prepunom Mediteranskom festivalu knjige.

Od književnosti do penjanja po dalmatinskim stijenama

Boravak u Dalmaciji slavni je Norvežanin iskoristio i za jednu od svojih velikih strasti – penjanje. Poznato je da je Nesbø veliki zaljubljenik u taj sport, pa su se uz književne obveze na njegovu rasporedu našle i dalmatinske stijene. Ipak, pronašao je vremena i za uživanje u samom srcu Splita te obilazak Dioklecijanove palače.

Tijekom boravka u povijesnoj jezgri posjetio je i poznati butik-hotel Vestibul Palace, smješten unutar zidina Dioklecijanove palače.

Fotografija za uspomenu iz Splita

Tom prilikom Jo Nesbø i njegova partnerica ugodno su se podružili s poznatim splitskim ugostiteljem i vlasnikom hotela Nenom Nizićem. Susret su ovjekovječili i zajedničkom fotografijom za uspomenu na Nesbøov boravak u Splitu.Slavni književnik još je jednom istaknuo koliko ga privlače bogata povijest Splita i poseban ugođaj njegove stare gradske jezgre, ali i prepoznatljivo dalmatinsko gostoprimstvo zbog kojeg se rado vraća na hrvatsku obalu.

Za autora čiji su kriminalistički romani osvojili milijune čitatelja diljem svijeta, Split je tako i ovoga puta bio mnogo više od usputne postaje na književnoj turneji.