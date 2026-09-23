Jo Nesbø ponovno pred splitskom publikom: Počeo veliki praznik knjige na Gripama

Ljubitelji knjige ponovno imaju razlog za dolazak na splitske Gripe. U srijedu je svečano otvoren 9. Mediteranski festival knjige (MFK), koji će tijekom pet dana okupiti nakladnike, knjižare, autore i čitatelje te ponuditi bogat program za sve generacije.

Festivalu je nazočila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, a prije same svečanosti otvorenja su se okupljenim medijima obratili i predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Grada Splita te organizatora festivala.

„Veseli nas da smo i devetu godinu zaredom na otvorenju Mediteranskog festivala knjige. Pokrenuli smo ovaj festival prije devet godina, na inicijativu Zajednice nakladnika i knjižara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, s ciljem približavanja knjige i čitanja te posebno pristupa kvalitetnim sadržajima“, kazala je Obuljen Koržinek.

Naglasila je kako MFK nije samo prodajni i izlagački sajam.

„Ovo je festival koji nudi jako bogat program. Uz ovaj festival nekoliko godina kasnije pokrenuli smo i sajam u Osijeku i mogu reći da iz godine u godinu vidimo sve veći interes i izdavača i publike te da su se pokrenuli mnogi pozitivni procesi“, kazala je ministrica.

Prema njezinim riječima, u posljednjih deset godina diljem Hrvatske otvoreno je više od 30 novih knjižara, a država je dodatnim potporama nastojala stabilizirati nakladništvo.

„Provodimo cijeli niz programa za poticanje čitanja, imamo Nacionalnu strategiju poticanja čitanja, a uključeni su izdavači, nakladnici, knjižari i knjižničari. Naša poruka je: budimo uključeni u promicanje kulture čitanja, knjige i čitanja od najranije dobi pa kroz cijeli život. To je ključno kako bismo zadržali društvo osviještenih, obrazovanih i načitanih ljudi koji znaju donositi odluke o svom životu, ali i o društvu u cjelini“, poručila je.

Sto eura za kulturu svakom 18-godišnjaku

Ministrica se osvrnula i na projekt kulturne iskaznice namijenjen mladima.

„Svaki 18-godišnjak u Republici Hrvatskoj od svibnja, u trenutku kada navrši 18 godina, dobiva voucher, odnosno aplikaciju na kojoj ima 100 eura koje može potrošiti na kulturu. Može kupiti knjigu, otići u kino, muzej ili kazalište, kupiti ploču, otići na koncert ili posjetiti neku baštinsku instituciju“, objasnila je.

Cilj je, dodala je, mladima u trenutku kada počinju samostalno odlučivati ponuditi svojevrsni „kulturni džeparac“.

„Više ih ne programira škola. Imate svoj kulturni džeparac, birajte kulturne sadržaje i nastavite biti sudionici kulturnog života. Za sada smo u pilot-projektu, a za godinu dana moći ćemo komunicirati prve rezultate“, kazala je Obuljen Koržinek.

Više od 90 nakladnika, knjižara i antikvarijata

Potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore Dragan Kovačević istaknuo je kako MFK snažno pridonosi kulturi čitanja i dostupnosti knjige.

„Ove godine na 50 štandova izlaže više od 90 naših nakladnika, knjižara i antikvarijata. Imamo i vrlo bogat program, posebice za djecu i mlade, s više od 40 edukativnih programa. Nadamo se da ćemo i ove godine ostvariti svojevrstan rekord i imati više od 25 tisuća posjetitelja“, kazao je Kovačević.

Naglasio je da Festival za HGK nema samo kulturno nego i gospodarsko značenje.

„Želimo bolje tržišno promovirati i pozicionirati naše nakladnike i knjižare kao gospodarske subjekte, ali i pridonijeti snažnijoj promociji cijelog gospodarskog lanca koji sudjeluje u nastanku jednog knjižnog izdanja – od autora i prevoditelja do tiskara, nakladnika, distributera i knjižara“, rekao je.

Iznio je i rezultate istraživanja čitanosti prema kojima je u posljednjih godinu dana 44 posto hrvatskih građana pročitalo barem jednu knjigu, što je, kako je kazao, rast od sedam posto u odnosu na prethodnu godinu. Dodao je i da je u posljednja tri mjeseca svaki četvrti građanin kupio barem jednu knjigu.

„Kada gledamo dostupnost knjige, najveći broj ispitanika upravo do knjige dolazi kupnjom. To nam je važno i za kulturu i za gospodarstvo“, kazao je.

Najavio je i međunarodnu raspravu posvećenu povezivanju knjige, scenarija i filma te inicijativu Kreativna Hrvatska – Kroativa, kojom HGK želi snažnije povezati kulturne i kreativne industrije i potaknuti njihov nastup na međunarodnim tržištima.

Šuta: Split daje maksimalnu podršku Festivalu

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta zahvalio je organizatorima što već devetu godinu organiziraju Festival koji je, kako je rekao, važan za kulturu čitanja i kulturni život Splita.

„Grad Split daje maksimalnu podršku, kroz financijska sredstva i druge aktivnosti. Držimo da ovakve manifestacije treba dodatno promovirati i uložiti sve napore da se nastave i u budućnosti“, kazao je Šuta.

Posebno je istaknuo splitske nakladnike.

„Na području Grada Splita sada imamo 26 nakladnika, što je veliki iskorak i odličan trenutak da se nakladništvo razvija i kroz manje obrte i društva“, rekao je.

Šuta očekuje i da će ovogodišnje izdanje nadmašiti prošlogodišnju posjećenost.

„Svakako očekujemo da premašimo broj od 26 tisuća posjetitelja, koliko ih je bilo prošle godine“, poručio je gradonačelnik.

„MFK je postao institucija s identitetom"

Predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara HGK Slavko Kozina smatra da je Festival u devet godina prerastao u prepoznatljivu kulturnu instituciju.

„Deveti MFK postao je institucija s identitetom. Povjerenje nakladnika, posjetitelja i pisaca koji dolaze ovdje stvorilo je jedan kulturni, ali i širi društveni obrazac. Ovdje promišljamo našu stvarnost, probleme i izazove, a na to dolaze obrazovanje i zabava koju knjiga svakako nosi sa sobom“, kazao je Kozina.

Ovogodišnji program donosi niz poznatih domaćih i stranih autora. Kozina je posebno izdvojio norvešku zvijezdu kriminalističke književnosti Jo Nesbøa, koji se vraća pred splitsku publiku.

„Najavio bih veliku zvijezdu međunarodnog krimi žanra Joa Nesbøa, koji ponovno dolazi u Split. Tu je i talijanski pisac Daniele Mencarelli te niz domaćih autora – Boris Dežulović, Nebojša Lujanović, Monika Herceg, Đurđica Čilić, Želimir Periš, Zoran Vakula, Toni Milun, Vjekoslava Huljić i mnogi drugi“, kazao je.

Nesbø će se sa splitskom publikom družiti u subotu, a predviđeni su razgovor s autorom i potpisivanje knjiga. Njegovo gostovanje jedno je od najatraktivnijih događanja ovogodišnjeg MFK-a.

„Ono što smo uspjeli napraviti jest prostor za sve generacije. Prošle godine imali smo 26 tisuća posjetitelja, a očekujemo ih još više. Nadam se da će nas vrijeme poslužiti i da ćete doći nekoliko puta“, poručio je Kozina.

Poseban naglasak ponovno je stavljen na dječji program i organizirane dolaske školaraca, a organizatori očekuju posjetitelje iz cijele Dalmacije i drugih dijelova Hrvatske.

Deveti Mediteranski festival knjige na Gripama traje do nedjelje, 27. rujna, a posjetiteljima donosi susrete s autorima, promocije, radionice i druge programe. Ulaz na Festival je slobodan.