Jezivo otkriće u podrumu hotela, pronađeno tijelo

Grčka policija u utorak je priopćila da je uhitila muškarca osumnjičenog da je nekoliko godina držao tijelo svog oca u zamrzivaču u podrumu napuštenog hotela koji se nalazi na jednom od najvažnijih srednjovjekovnih mjesta u zemlji.

Prema prvim informacijama, muškarac je tijelo oca skrivao kako bi nastavio primati njegovu mirovinu.

Nije bilo neposrednih naznaka da je 90-godišnji umirovljeni učitelj umro od bilo čega drugoga osim prirodnih uzroka, prenosi Dnevnik.

U policijskom priopćenju navodi se da se njegov 55-godišnji sin suočava s optužbama za prijevaru i davanje lažne izjave, kao i kršenje zakona o oružju nakon što je kod njega pronađena zračna puška.

Državna televizija ERT izvijestila je da je policija intervenirala nakon što su zabrinuti susjedi starijeg muškarca iz sela Mystras, pored istoimenog utvrđenog srednjovjekovnog grada u blizini Sparte na jugu Peloponeza, obavijestili vlasti da on već nekoliko godina ne pokazuje znakove života.

Osumnjičenik je rekao policiji da je njegov otac umro prirodnom smrću prije otprilike dvije i pol godine te da je tijelo stavio u zamrzivač u hotelu koji je pripadao njegovoj obitelji. Lokalni stanovnici rekli su da umirovljenika nisu vidjeli najmanje četiri godine.

Mrtvozornik će pregledati tijelo.