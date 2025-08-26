Jezivo i morbidno. Iračanin (29) u RH namamio djevojčicu (14) na susret. Onda ga je dočekalo neugodno iznenađenje

U istražnom zatvoru završio je 29-godišnjak iz Iraka zbog sumnje da je mamio djevojčicu za zadovoljenje svojih seksualnih potreba. Riječ je o čovjeku koji već neko vrijeme živi u Hrvatskoj, a bio je i prijavljivan zbog obiteljskog nasilja.

Sada se pak okomio na 14-godišnju poznanicu, kojoj je u nekoliko navrata ponudio joint. Djevojčica je čak i pristala jednom konzumirati marihuanu s njim. Nakon toga kontakti su postali učestaliji, a Iračanin je ubrzo djetetu počeo slati poruke eksplicitnog sadržaja, piše Index.

Pretučen nakon pokušaja sastanka

Tada ju je pozvao da zajedno izađu, no na dogovorenom mjestu djevojčica se pojavila u pratnji svojih prijatelja. Oni su pretukli 29-godišnjaka koji je s teškim ozljedama završio u bolnici. Sada mu je odlukom suda određen istražni zatvor zbog opasnosti da ponovi kazneno djelo, kao i da ne utječe na svjedoke.

Za mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba za što je osumnjičen može dobiti kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora, javlja Index.

Novi je to događaj u cijeloj seriji napada na pedofile koji su se dogodili posljednjih mjeseci. Nekoliko organiziranih skupina odlučilo je uzeti pravdu u svoje ruke, pa slučajevi nerijetko završavaju brutalnim premlaćivanjem muškaraca koji kontaktiraju maloljetne djevojčice.