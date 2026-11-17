- Vidiš, kad ja kažem treba otići po videonadzor i napraviti to danas, neće - rečenica je kojom počinje snimka ubojstva Kristiana Josipa Periša koja je nakon uhićenja četvorice tehničara prokolala društvenim mrežama, pišu 24sata.

DORH istražuje kako se to dogodilo jer je riječ o dokazu iz nejavnog dijela istrage, a od uvođenja Lex AP-a, to je protuzakonito, odnosno do tri godine zatvora prijeti onima koji su imali pristup snimci kao službene osobe i poslali ju dalje. I sam premijer Plenković je novinare pozvao da ju pogledaju pa ga onda pitaju, međutim, snimka tad uopće nije bila na društvenim mrežama. Novinari su ga pitali kako je on mogao pogledati snimku ako nije javno objavljena i gdje ju je vidio.

- Vidio sam jer sam je tražio. Imate je na Facebooku, pa su je ljudi našli - rekao je.

Prema riječima glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, DORH je snimku s nadzorne kamere dobio 6. studenog, u isto vrijeme kada je ona došla do policije. Nakon što su ju pregledali, pokrenuta je istraga. Prema riječima Turudića, utvrđeno je da je snimka pravilno izuzeta i da je zakonit dokaz. Ono što se na njoj vidi je stravično i s razlogom je probudilo bijes u građanima. Mediji ju zbog zakona i zaštite žrtve ne mogu objaviti, ali ju mogu opisati, što je već i više puta napravljeno. No važno je i ono što se čuje. Naime, ta snimka je nastala tako da je ženska osoba snimala zaslon na zahtjev muškog kolege, što se na snimci i čuje.

Zašto nisu išli odmah po snimku?

Kako 24sata. neslužbeno doznaje, snimka je nastala u policijskoj postaji Črnomerec, kako bi ju poslali putem WhatsAppa kolegama iz krimpolicije u Heinzlovoj. Štošta bi se moglo reći o čuvanju i postupanju s dokazima, no to je posao za unutarnju kontrolu. Kao i pitanje zašto policija nije otišla sama po snimku nego ju je odvjetnik Klinike morao donijeti njima. Dok istraga traje, analizirali smo zvuk sa snimke, pišu 24sata.

- Ja kažem (op.a. da se ode po videonadzor), a ona meni 'Kakav videonadzor, to je k**ac, ništa šta' - govori muški glas, pišu

Ženska osoba mušku pita postoji li spis, na što on odgovara 'Da, baš spis. Tražio me nadzornik, cijeli spis me tražio načelnik' i onda šuška papirima pa se ne čuje koji načelnik. Ona ga dalje pita je li to sestra prijavila, on odgovara da je i čita da su tražile izuzimanje videonadzora. Ako uzmemo u obzir da su sestre Kristiana Josipa Periša u policiji bile 22. listopada kako bi podnijele kaznenu prijavu, te da je 23. listopada njihov odvjetnik podnio kaznenu prijavu jer dan ranije je policija uzela službenu bilješku umjesto prijave, ispada da su policajci iz PP Črnomerec bili itekako svjesni sumnjive smrti u Jankomiru prije 5. studenog kad je prijavila ravnateljica.

- Ja se sjećam da je netko dolje pričao da treba intervencija - govori ženski glas.

Muški glas nastavlja pričati kako je nekome davao upute.

- Ja mu kažem 'Odi po videonadzor dok još traje, da ne ispadne da se ništa nije napravilo', on meni 'koji k**ac, kakav videonadzor' - govori muški glas.

Nastavljaju komentirati kako kolega koji mu je to rekao nije još došao na posao, događaje na snimci, kako nije čudo da ima krvi jer jedan tehničar Perišu drži koljeno na licu.

- To ne može ići nesavjesno liječenje, ovo je ubojstvo jedan kroz jedan i to teško jer su oni liječnici, on je pacijent - govori ženski glas.

Nastavlja i pita kolegu 'Je li Ravnateljstvo cijelo zna?'. Muški joj govori da je opsadno stanje u Klinici i kako su ga tri osobe iz Ravnateljstva policije pitale što se to događa kod njih (op.a. u PP Črnomerec).

- Kaže 'znate da mi imamo svoje doušnike tamo' - govori muški glas i nastavlja šaptati.

Komentiraju kako je sve predugo trajalo, šokirani su i po komentarima se vidi da njih dvoje prvi put vide snimku.

- Ovi trebaju svi u paketu ići - govori muški glas misleći na to da treba uhititi sve osobe sa snimke.

U jednom trenu kolegica mu kaže da će isključiti zvuk snimke prije nego mu je pošalje. No to očito nije napravila. Zapisuju vrijeme kad se Periš prestao micati, izražavaju nevjericu i šok da ga udaraju. Prije pet dana, 12. studenog, pišu 24sata poslali su PU Zagrebačkoj upit u kojem ih, među ostalim, pitaju provode li izvide vezane uz policijsko postupanje u slučaju Periš, zašto je obitelji rečeno da će videonadzor tražiti nakon obdukcije, ugrožava li to dokaze, zašto se nije otišlo po videonadzor čim je odvjetnik prijavio 23.10. te vidi li se ili hoće li se provesti istraga oko postupanja policijskih službenika. Službeni odgovor još nisu dobili.