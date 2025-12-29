Jesu posljednji dani stare godine, ali najnovije krpice su 'must have'. Pogledajte kako su se Splićanke danas sredile za šetnju Rivom

Osvanuo je lijep i sunčan ponedjeljak u Splitu, idealan za predah na otvorenom uoči završetka godine. Mnogi građani spojili su blagdane pa koriste slobodne dane za opuštanje i druženje, osobito jer su do dočeka Nove godine ostala još svega dva dana.

Ugodno vrijeme i zimsko sunce izmamili su brojne Splićane i goste na Rivu, gdje su se tražila mjesta više na terasama kafića. Šetnja uz more, kava na suncu i ležerna atmosfera obilježili su prijepodne u gradu pod Marjanom.

Iako je kalendarski zima, temperature i vedro nebo podsjetili su na proljeće, pa je središte grada bilo ispunjeno šetačima, obiteljima i turistima koji su iskoristili povoljne vremenske prilike. Split tako u mirnom ritmu odbrojava posljednje dane stare godine, u očekivanju novogodišnje proslave.