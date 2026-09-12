Jesu li smeđa jaja zdravija od bijelih? Stručnjaci imaju jasan odgovor

Boja jaja prvenstveno ovisi o pasmini kokoši, a na nju mogu utjecati i genetika, dob životinje, okoliš, stres te zdravstveno stanje. Zato samo na temelju boje nije moguće zaključiti kakvo je jaje iznutra, piše Metropolitan.si.

Mnogo važnija je prehrana kokoši. Ako hrana koju životinja dobiva sadrži više vitamina ili omega-3 masnih kiselina, to se može odraziti i na sastav jaja. Na nutritivnu vrijednost utječe i veličina samog jajeta, kao i način uzgoja kokoši.

Zanimljivo je da ni viša cijena smeđih jaja ne znači nužno da su kvalitetnija. Smeđa jaja često nesu veće kokoši koje trebaju više hrane, što može povećati troškove proizvodnje i konačnu cijenu proizvoda.

Nema ni čvrstih dokaza da su smeđa jaja zbog boje ukusnija od bijelih.

Prilikom kupnje zato je puno važnije obratiti pažnju na svježinu, rok trajanja, neoštećenu i čistu ljusku te informacije na ambalaži. Oznake o načinu uzgoja kokoši ili eventualnom obogaćivanju jaja vitaminima i omega-3 masnim kiselinama mogu reći mnogo više o proizvodu nego sama boja ljuske.

Drugim riječima, smeđa jaja nisu automatski zdravija od bijelih. Razlika je uglavnom – u boji ljuske.