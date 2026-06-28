Jesu li se bjegunac i zatvorska čuvarica zaista voljeli? Priča o Vicky i Caseyju White

Pravosudna policajka Vicky White, veteranka sa 17 godina staža, svojim je prijateljicama uoči umirovljenja rekla da planira otići sa stilom. I učinila je ono što je potreslo i zgrozilo njezine dojučerašnje kolege, ali otišla je sa stilom - u bijeg sa zatvorenikom Caseyjem Whiteom, s kojim je bila u tajnoj ljubavnoj vezi.

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Zatvorenici u emotivnom Netflixovu true crime dokumentarcu opisuju Vicky kao drugu majku. Njezin vedar karakter svima je ostao u pamćenju. Prema gorostasnom Caseyju većina je osjećala strahopoštovanje. Njega je čekalo suđenje za ubojstvo, koje je moglo završiti smrtnom kaznom. Uslijedio je nevjerojatan zaplet, u kojem su se policajka Vicky i on počeli privatno susretati u ćeliji dok su ostali zatvorenici bili u šetnji, a odnos se nastavio razvijati tajnim telefonskim pozivima u kojima je Casey izražavao simpatije prema Vicky i sanjario o njihovu bijegu i zajedničkoj budućnosti.

Tijekom dokumentarca dio Vickynih kolega izrazio je uvjerenje da je Casey manipulator kojeg nije bilo briga za Vicky. Tvrdili su da je njegov "odnos" s njom građen isključivo radi bijega. Dio pak misli da su se oni istinski voljeli i, ako bijeg uspije, planirali zajedničku budućnost, kakva god ona bila.

29. travnja 2022. Vicky je prekršila protokol i sama tobože povela Caseyja na sud. Uskoro su presjeli u drugo vozilo i dali se u bijeg koji je digao golemu prašinu u SAD-u. Policija je bila ugođena postupkom svoje kolegice i zabrinuta za njezinu sigurnost, a dio građana senzibilizirao se sa zabranjenom ljubavi bjegunca i čuvarice i otvoreno im izražavao podršku.

Nakon 11 dana policijska je potjera za njihovim automobilom završila izguravanjem u plitki jarak, a iz automobila se začuo pucanj koji je označio kraj ove dramatične ljubavne priče. Čudna pozicija metka u Vickynoj glavi onemogućila je sigurnu spoznaju je li se radilo o samoubojstvu policajke kojoj nije palo na pamet otići s druge strane rešetaka koje je godinama čuvala - ili nesretan slučaj u panici i ljutnji zbog nesretnog bijega. Kako god bilo, Casey White u razgovoru s policijom nazivao ju je svojom ženom i preklinjao da mu kažu kako je jer je ona "najbolja žena na svijetu".

Casey White u lipnju 2023. priznao je krivnju za bijeg prvog stupnja, a optužba za ubojstvo je odbačena. Osuđen je na doživotni zatvor.