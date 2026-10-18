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Jesu li nacistički ispadi u Splitu dio šireg plana? Stručnjak upozorava na moguće hibridno djelovanje protiv Hrvatske

Jesu li nacistički ispadi u Splitu dio šireg plana? Sigurnosni stručnjak upozorava na ekstremizam i moguće strane utjecaje: "U istragu se treba uključiti i SOA"
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Policija nastavlja istragu i uhićenja zbog nacističkih i antisemitskih ispada u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, koji su izazvali osudu domaće i međunarodne javnosti. Među osumnjičenima su, prema navodima, i istaknuti pripadnici Torcide.

Istraga je usmjerena na otkrivanje organizatora incidenta te utvrđivanje eventualnih poveznica sa stranim obavještajnim strukturama i mogućim pokušajima destabilizacije Hrvatske.

- Ovo je, nažalost, nešto o čemu smo razgovarali kad smo govorili o radikalizaciji u Europi, pa smo, ali na jednim sasvim drugim osnovama, govorili i o radikalizaciji u Hrvatskoj, o ekstremizmu, političkom nasilju i tako dalje, i kuda to sve vodi. To je, nažalost, bilo očekivano u ovom jednom najgrubljem, najtežem obliku u Splitu. Međutim, mi svjedočimo tome i kod drugih navijačkih skupina i na drugim stadionima i u drugim gradovima i ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem Europe, rekao je gost Studija 4, Ante Letica, stručnjak za sigurnost.

Smatra da je policija postupila u skladu sa zakonom te da je važno nastaviti procesuiranje odgovornih, uz uključivanje DORH-a i pravosuđa. Istaknuo je kako u istragu treba biti uključena i SOA, čija je zadaća, među ostalim, pratiti i suzbijati ekstremizam, političko nasilje i terorizam.

Upozorio je i na mogućnost da je riječ o dijelu hibridnog djelovanja usmjerenog protiv Hrvatske, naglasivši da je nužno utvrditi ne samo počinitelje nego i organizatore te njihove motive. Pritom je istaknuo važnost sprječavanja stigmatizacije cijele države, hrvatskog naroda i mladih, upozorivši da bi takva percepcija mogla ići u prilog onima koji govore o nacifikaciji Hrvatske i potrebi njezine denacifikacije.

- Potrebno je cijelo društvo uključiti u rješavanje ovog problema. Bez uključivanja cijelog društva i politike neće biti moguće riješiti. Jer mi uvijek, i u ovome trenutku, rješavamo posljedice, a ne uzroke problema. Što se tiče navijačkih skupina: kao i neke druge skupine koje su na tom radikalnom dijelu, one koriste tu fragilnost demokracije. A isto to koriste i specijalne službe koje se bave hibridnim djelovanjem, izjavio je.

Letica smatra da SOA obavlja svoj posao te da bi o svim okolnostima incidenta trebala izvijestiti državni vrh. Naglasio je kako Agencija treba istraživati širi kontekst i obilježja takvih pojava, a ne djelovati represivno, budući da za to nema ovlasti. Prikupljene informacije trebala bi proslijediti nadležnim institucijama kako bi one, u skladu sa zakonom, mogle poduzeti odgovarajuće mjere.

Kaže da su incidenti dio šireg procesa koji zahvaća Europu te upozorava na mogući utjecaj ruskih obavještajnih struktura u nastojanjima destabilizacije europskih država, što se, prema njegovu mišljenju, može odraziti i na Hrvatsku.

Ističe da se takvi obrasci lako šire i pronalaze uporište u pojedinim društvenim skupinama. S time navodi da bi korist od takvih procesa mogle imati i određene strukture u Hrvatskoj koje ne prihvaćaju njezin postojeći državni i politički okvir, kao i akteri izvan Hrvatske koji, prema njegovoj ocjeni, nastavljaju djelovati na njezinu destabilizaciju. U tom je kontekstu spomenuo i nedavne istupe srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

"Samo kažnjavanje ne postiže nikakve ciljeve"

Osvrnuo se i na aktualne nerede u Francuskoj, Belgiji i Albaniji.

- To već govori o nečem drugom i to je već malo teža bolest društva, i zato kažem: nije dovoljno samo uključiti represivni aparat, policiju, službe, odvjetništvo i sudstvo. Treba i politika i ako ikako možemo postići konsenzus - moramo postići konsenzus u našem društvu oko toga koliko to šteti nama svima, bez obzira na politička i stranačka i druga opredjeljenja, kazao je za HRT.

Smatra da samo kažnjavanje počinitelja, bez šireg angažmana društva, ne može donijeti značajnije rezultate.

- Možda se od mene to ne očekuje kao od nekoga tko je bio cijeli život u tom represivnom sustavu, ali samo kažnjavanje, kažnjavanje bez odgovora društva, kažnjavanje bez utjecaja društva ne postiže nikakve ili gotovo male ciljeve, ili gotovo nikakve ciljeve, izjavio je.

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