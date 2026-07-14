Jeste li znali? Split je imao svoju "Ultru" još 1985., a na Poljudu su nastupile najveće zvijezde bivše države

Dok se ovih dana u Splitu održava Ultra Europe i deseci tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta plešu uz elektroničku glazbu u Parku mladeži, malo je poznato da je grad svoju "Ultru" imao još prije više od 40 godina. Doduše, umjesto EDM-a, glavne zvijezde bili su najveći rock i pop bendovi tadašnje Jugoslavije.

U rujnu 1985. godine Split je, od 13. do 28. rujna, bio domaćin središnje proslave Međunarodne godine omladine. Tijekom petnaestodnevne manifestacije održavali su se brojni kulturni, društveni i edukativni programi posvećeni mladima, a vrhunac cijelog događaja bio je veliki koncertni spektakl na Poljudu pod nazivom Mirodrom.

Za razliku od današnje Ultre, koja u Split privlači desetke tisuća stranih gostiju željnih elektroničke glazbe, Mirodrom je okupio oko 50 tisuća domaćih posjetitelja. Ulaznica je tada stajala 20 tisuća starih dinara, a prihod nije završio u rukama privatnih organizatora, nego je bio namijenjen izgradnji i dovršetku Doma omladine u Splitu, današnjeg Doma mladih.

Na pozornici Poljuda tada se izmijenilo čak 11 kultnih izvođača i bendova tadašnje jugoslavenske scene: Film, Lačni Franz, Denis & Denis, Aerodrom, Parni valjak, Prljavo kazalište, Magazin, Posljednja igra leptira, Videosex, Zabranjeno pušenje i Plavi orkestar.

Iako su ih dijelila četiri desetljeća i potpuno drukčiji glazbeni žanrovi, Mirodrom i Ultra Europe imaju jednu zajedničku poveznicu – oba su događaja u svoje vrijeme pretvorila Split u središte glazbenih zbivanja i okupila desetke tisuća ljudi. Razlika je tek u tome što se nekada plesalo uz hitove Parnog valjka, Filma i Denis & Denis, dok danas pozornicama dominiraju najveća svjetska DJ imena.