Jeste li znali da će se lopte za SP morati puniti prije utakmice kao mobiteli?

Osim najnovijih tehnologija izrade lopte, koje jamče stabilnost, ravnu putanju i sve ostalo, ovogodišnja lopta specifična je po još jednom detalju.

Sve lopte prije utakmica SP-a morat će biti napunjene i to ne samo zrakom već i - strujom. Naime, nova lopta ima senzor koji prikuplja u sekundi zabilježi 500 informacija o putanji lopte, njezinom kretanju, ali i dodirima igrača.

Senzog je težak tek 14 grama i neće nimalo utjecati na ponašanje lopte, a osim za brojne statističke podatke, služit će i kod VAR provjera.

Svaka lopta bit će spojena na desetke senzora smještenima na stadionima te će pomoći pri stvaranju kompletne 3D slike svake utakmice. To bi sucima trebalo olakšati rekreiranje raznih situacija, a i dodatno će ubrzati automatizirani sustav za detektiranje zaleđa.

Baterija senzora ima kapacitet šest sati, što je i više nego dovoljno za jednu utakmicu, ali će se morati paziti da je svaka lopta napunjena prije utakmice, piše tportal.