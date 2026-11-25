Traga se za Gojkom Barićem, koji je nestao u subotu, 21. studenoga 2026. godine, na području Knina.

Prema podacima iz evidencije nestalih osoba, Barić se udaljio od kuće, a toga je dana oko 8.35 sati trebao autobusom otputovati iz Knina prema Zagrebu, odakle je trebao nastaviti putovanje u Njemačku.

Barić je rođen u Nasićima u Bosni i Hercegovini, hrvatski je državljanin s prebivalištem u Kninu i boravištem u njemačkom Crailsheimu.

Policija objavila opis nestalog muškarca

Gojko Barić visok je 190 centimetara, mršave je tjelesne građe, ima sijedu kosu, smeđe oči, velik nos i velike uši. Broj obuće koji nosi je 44.

Kao osobiti znak navodi se tetovaža u obliku male vrpce na podlaktici lijeve ruke.

Građane se mole za pomoć

U slučaju da posjedujete informacije o nestalom muškarcu, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite broj 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr, kao i putem obrasca na internetskoj stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba – www.nestali.hr.